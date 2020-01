"Czułem, że spadam w otchłań". Dramatyczna relacja z Karakorum

Wrócili do gry, ale na K2 karty rozdaje pogoda. Na razie wieje, więc plany trzeba zawiesić. Polscy himalaiści, w tym trzej ratownicy z Nanga Parbat, krok po kroku zbliżają się do niezdobytego zimą szczytu. Najpierw muszą założyć obóz trzeci, potem czwarty. Kiedy ostateczny atak?

5.02 | - Przede wszystkim sprzęt biwakowy i specjalne maszynki do gotowania, która służy nie tylko do posiłków, ale i ogrzewania się. To podstawa - opowiadał o ekwipunku na K2 na antenie TVN24 Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na K2.

11.02 | - Helikopter go zabrał do szpitala w Skardu. Będzie miał prześwietlone przedramię i zapadnie diagnoza. Zobaczymy czy faktycznie jest to złamanie, czy tylko duże stłuczenie. W zależności od tego, Rafał prawdopodobnie poleci do kraju. Dla niego wyprawa - w takim przypadku - by się kończyła - powiedział w niedzielę rano, w rozmowie z TVN24 Janusz Majer, kierownik wyprawy na K2.

18.02 | Przed Adamem Bieleckim i Denisem Urubko duże wyzwanie - Czarna Piramida. To bardzo wymagający odcinek. Ich celem jest założenie obozu trzeciego na wysokości około 7300 m. Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk idą w kierunku obozu drugiego. Trzeba przenieść drugi namiot trochę wyżej, na 6700 pod Komin House'a, bo stał za nisko. Do bazy wysuniętej, oddalonej od głównej o prawie dwie godziny marszu, wyruszą dziś Marcin Kaczkan i Dariusz Załuski - poinformował w poniedziałek kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki.

24.02 | - Jest to dość trudna sytuacja. Denis Urubko podjął decyzję o samodzielnym wyjściu, ale działał w obrębie zimowej narodowej wyprawy na K2, która działała wspólnie. Obozy były zakładane wspólnie. Cała praca też. Jeśli uczestnik takiej wyprawy zdobędzie szczyt, jest to sukces całej ekipy - powiedział na antenie TVN24 Michał Leksiński, rzecznik wyprawy na K2.

26.02 | - Widać rozczarowanie jego decyzją o samodzielnym ataku. Denis przecież został zaproszony do tej wyprawy - podkreślił Robert Jałocha. Reporter "Faktów" TVN jest w bazie pod K2. Nakreślił też kilka scenariuszy, jakich można spodziewać się po powrocie Urubki do kolegów

26.02 | To koniec wyprawy na K2 dla Denisa Urubki. "Zgodnie ze swoimi przekonaniami dotyczącymi końca sezonu zimowego, postanowił opuścić Zimową Wyprawę na K2" - czytamy w oświadczeniu Polskiego Himalaizmu Zimowego w mediach społecznościowych. Informację potwierdził na antenie TVN24 rzecznik wyprawy. - Powrót Denis nastąpi najprawdopodobniej we wtorek - przyznał Leksiński.

26.02.| Wchodziłem na stok już 10 razy, włożyłem w to dużo pracy, sporo zrobiłem sam. Starałem się robić co tylko mogłem, ale ciągle coś nie tak. Myślę, że będzie lepiej, jeżeli ja zejdę, a zespół nie będzie w żaden sposób ode mnie zależny - powiedział Denis Urubko w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą. - Są bardzo silni. Mają jeszcze trzy tygodnie na osiągnięcie celu - dodał.

27.02 | Mimo fatalnych warunków pogodowych na K2 uczestnicy polskiej narodowej wyprawy nie tracą dobrych humorów. - Cóż, jest fajnie. Mam blisko do K2. Najlepszy widok moim zdaniem - śmieje się Maciej Bedrejczuk, który wraz z Marcinem Kaczkanem musiał wrócić do bazy, bez planowanej aklimatyzacji na wysokości 7 tysięcy metrów.

1.03 | - Idę w góry cieszyć się życiem - krzyczy na zboczu K2 Marek Chmielarski. Film ze wspinaczki do obozu drugiego mrozi krew w żyłach. - Napieramy Rysiu! - można usłyszeć komentarz i zobaczyć polskiego himalaistę wchodzącego po niemalże pionowej ścianie, do tego przy porywistym wietrze.

2.03 | Najnowsze informacje od prognostów nie napawają optymizmem uczestników wyprawy na K2. Działania w górze trzeba odłożyć o kilka dni, do tego istnieje duże zagrożenie lawinowe. - Jeśli tak będzie, to bardzo nam to utrudni działanie. Będziemy musieli zastanowić się, co dalej - przyznał kierownik sportowy ekipy Janusz Gołąb.

4.03 | - Mamy okno pogodowe, które nie jest za długie. Na pewno jest to ostatnie okno w marcu. Chcielibyśmy je wykorzystać. W poniedziałek jest wyjście rekonesansowe z możliwością aklimatyzacji. Potem trzeba zejść niżej, odpocząć i dopiero atakować. Jeśli nastąpi atak szczytowy, to na końcu okna pogodowego - powiedział w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na K2.

4.03 | - Według prognoz wygląda na to, że będziemy mieli co najmniej cztery dni ładnej pogody, tzn. stosunkowo niski wiatr i małe opady. Będziemy próbowali wykorzystać to okno pogodowe na maksa - powiedział w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą Adam Bielecki, uczestnik narodowej wyprawy na K2.

05.03 | Piotr Pustelnik przyznał w rozmowie z TVN24, że wiadomość o zakończeniu zimowej wyprawy na K2 bardzo go zaskoczyła. - Ale bardzo sobie cenię takie decyzje, bo one oznaczają, że to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo ludzi, jest na pierwszym miejscu - oznajmił zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, czyli wszystkich czternastu ośmiotysięczników świata.

05.03 | Polscy himalaiści na pewno nie zrezygnują z marzenia o pierwszym zimowym zdobyciu K2. Muszą je tylko odłożyć na przyszłość. - Ta góra jest do zdobycia zimą. Jak najbardziej widzę sens powrotu właśnie na tę drogę, czy to przyszłej, czy kolejnej zimy - oznajmił Adam Bielecki w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą.

Moro to jeden z najlepszych aktywnych himalaistów, jest jedynym, który dokonał pierwszych zimowych wejść na cztery ośmiotysięczniki.



Razem ze swoją rodaczką mieli ambitny, dotąd nie zrealizowany przez nikogo, plan. Zamierzali zdobyć zimą dwa ośmiotysięczniki w Karakorum, drugim po Himalajach łańcuchu górskim na Ziemi. Moro i Lunger za cel obrali Gaszerbrum I (8080 m) i Gaszerbrum II (8035 m).

Źródło: Google Maps Gaszerbrum I i Gaszerbrum II to dwa z czterech najwyższych szczytów Karakorum



Wyprawa mocno się skomplikowała, wiele wskazuje na to, że zostanie przerwana. Włosi mieli wypadek pod pierwszym ze szczytów. Byli w drodze do obozu drugiego. Tam planowali nocleg i powrót do bazy. Akurat pokonali największą ze szczelin na drodze. Dla bezpieczeństwa byli związani liną.



Tak dramatyczny moment opisał Moro:



"Zbliżając się do kolejnej szczeliny, tradycyjnie starałem się upewnić, że Tamara, która pokonała ją jako pierwsza, jest w strefie bezpieczeństwa, jakieś 20 metrów za szczeliną. W końcu nadeszła pora na mnie. W pewnym momencie w ułamku sekundy wytworzyła się pode mną przepaść. Wpadłem w nią, leciałem jakieś 20 metrów do góry nogami, uderzając nogami i pośladkami o lodowe ostrza. Było ciemno i bardzo wąsko, najwyżej jakieś 50 cm szerokości" - relacjonował Włoch w mediach społecznościowych.



Jak się okazało, Tamarze owinęła się lina wokół dłoni. "To spowodowało piekielny ból i drętwienie. Tamara ześlizgiwała się na skraj szczeliny. Wszystko komplikował fakt, że miała na nogach rakiety śnieżne. Czułem, że spadam w otchłań" - kontynuował relację Moro.



Zdołał zachować przytomność umysłu. Udało mu się chwycić śrubę lodową, którą miał w uprzęży.

"Powstrzymała mnie przed dalszym spadaniem i prawdopodobnie pociągnięciem Tamary do szczeliny. Stamtąd, już bez wchodzenia w szczegóły, znaleźliśmy z tego wyjście. Wszystko trwało prawie dwie godziny".

Źródło: facebook.com/tamaralunger Simone Moro i Tamara Lunger

Zapomniała o śmierci

Tamara płakała z bólu dłoni.



"Krzyczałam, jakby mnie zabijano. Miałam świadomość, co się stanie. Robiłam, co mogłam. Wydawało się, że trwa to wieczność. Na koniec, dzięki Bogu, zapomniałam o śmierci. Oboje zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by wyciągnąć Simone. Jesteśmy teraz bezpieczni. Ręka jest mocno poturbowana, kciukiem utrzymywałam 90-kilogramowego Simone i jego plecak" - dzieliła się dramatyczną relacją z wydarzeń na drugiej po K2 górze Karakorum.



Nie wiadomo, co dalej z wyprawą.



"Simone zarządził ewakuację, teraz przechodzimy badania. Zobaczymy" - podsumowała Lunger.