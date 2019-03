Nieosiągalne K2. Himalaiści zakończyli działania

Foto: From Official Website | Video: tvn24

Wrócili do gry, ale na K2 karty rozdaje pogoda. Na razie wieje, więc plany trzeba zawiesić. Polscy himalaiści, w tym trzej ratownicy z Nanga Parbat, krok po kroku zbliżają się do niezdobytego zimą szczytu. Najpierw muszą założyć obóz trzeci, potem czwarty. Kiedy ostateczny atak?

5.02 | - Przede wszystkim sprzęt biwakowy i specjalne maszynki do gotowania, która służy nie tylko do posiłków, ale i ogrzewania się. To podstawa - opowiadał o ekwipunku na K2 na antenie TVN24 Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na K2.

11.02 | - Helikopter go zabrał do szpitala w Skardu. Będzie miał prześwietlone przedramię i zapadnie diagnoza. Zobaczymy czy faktycznie jest to złamanie, czy tylko duże stłuczenie. W zależności od tego, Rafał prawdopodobnie poleci do kraju. Dla niego wyprawa - w takim przypadku - by się kończyła - powiedział w niedzielę rano, w rozmowie z TVN24 Janusz Majer, kierownik wyprawy na K2.

18.02 | Przed Adamem Bieleckim i Denisem Urubko duże wyzwanie - Czarna Piramida. To bardzo wymagający odcinek. Ich celem jest założenie obozu trzeciego na wysokości około 7300 m. Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk idą w kierunku obozu drugiego. Trzeba przenieść drugi namiot trochę wyżej, na 6700 pod Komin House'a, bo stał za nisko. Do bazy wysuniętej, oddalonej od głównej o prawie dwie godziny marszu, wyruszą dziś Marcin Kaczkan i Dariusz Załuski - poinformował w poniedziałek kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki.

24.02 | - Jest to dość trudna sytuacja. Denis Urubko podjął decyzję o samodzielnym wyjściu, ale działał w obrębie zimowej narodowej wyprawy na K2, która działała wspólnie. Obozy były zakładane wspólnie. Cała praca też. Jeśli uczestnik takiej wyprawy zdobędzie szczyt, jest to sukces całej ekipy - powiedział na antenie TVN24 Michał Leksiński, rzecznik wyprawy na K2.

26.02 | - Widać rozczarowanie jego decyzją o samodzielnym ataku. Denis przecież został zaproszony do tej wyprawy - podkreślił Robert Jałocha. Reporter "Faktów" TVN jest w bazie pod K2. Nakreślił też kilka scenariuszy, jakich można spodziewać się po powrocie Urubki do kolegów

26.02 | To koniec wyprawy na K2 dla Denisa Urubki. "Zgodnie ze swoimi przekonaniami dotyczącymi końca sezonu zimowego, postanowił opuścić Zimową Wyprawę na K2" - czytamy w oświadczeniu Polskiego Himalaizmu Zimowego w mediach społecznościowych. Informację potwierdził na antenie TVN24 rzecznik wyprawy. - Powrót Denis nastąpi najprawdopodobniej we wtorek - przyznał Leksiński.

26.02.| Wchodziłem na stok już 10 razy, włożyłem w to dużo pracy, sporo zrobiłem sam. Starałem się robić co tylko mogłem, ale ciągle coś nie tak. Myślę, że będzie lepiej, jeżeli ja zejdę, a zespół nie będzie w żaden sposób ode mnie zależny - powiedział Denis Urubko w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą. - Są bardzo silni. Mają jeszcze trzy tygodnie na osiągnięcie celu - dodał.

27.02 | Mimo fatalnych warunków pogodowych na K2 uczestnicy polskiej narodowej wyprawy nie tracą dobrych humorów. - Cóż, jest fajnie. Mam blisko do K2. Najlepszy widok moim zdaniem - śmieje się Maciej Bedrejczuk, który wraz z Marcinem Kaczkanem musiał wrócić do bazy, bez planowanej aklimatyzacji na wysokości 7 tysięcy metrów.

1.03 | - Idę w góry cieszyć się życiem - krzyczy na zboczu K2 Marek Chmielarski. Film ze wspinaczki do obozu drugiego mrozi krew w żyłach. - Napieramy Rysiu! - można usłyszeć komentarz i zobaczyć polskiego himalaistę wchodzącego po niemalże pionowej ścianie, do tego przy porywistym wietrze.

2.03 | Najnowsze informacje od prognostów nie napawają optymizmem uczestników wyprawy na K2. Działania w górze trzeba odłożyć o kilka dni, do tego istnieje duże zagrożenie lawinowe. - Jeśli tak będzie, to bardzo nam to utrudni działanie. Będziemy musieli zastanowić się, co dalej - przyznał kierownik sportowy ekipy Janusz Gołąb.

4.03 | - Mamy okno pogodowe, które nie jest za długie. Na pewno jest to ostatnie okno w marcu. Chcielibyśmy je wykorzystać. W poniedziałek jest wyjście rekonesansowe z możliwością aklimatyzacji. Potem trzeba zejść niżej, odpocząć i dopiero atakować. Jeśli nastąpi atak szczytowy, to na końcu okna pogodowego - powiedział w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na K2.

4.03 | - Według prognoz wygląda na to, że będziemy mieli co najmniej cztery dni ładnej pogody, tzn. stosunkowo niski wiatr i małe opady. Będziemy próbowali wykorzystać to okno pogodowe na maksa - powiedział w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą Adam Bielecki, uczestnik narodowej wyprawy na K2.

05.03 | Piotr Pustelnik przyznał w rozmowie z TVN24, że wiadomość o zakończeniu zimowej wyprawy na K2 bardzo go zaskoczyła. - Ale bardzo sobie cenię takie decyzje, bo one oznaczają, że to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo ludzi, jest na pierwszym miejscu - oznajmił zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, czyli wszystkich czternastu ośmiotysięczników świata.

05.03 | Polscy himalaiści na pewno nie zrezygnują z marzenia o pierwszym zimowym zdobyciu K2. Muszą je tylko odłożyć na przyszłość. - Ta góra jest do zdobycia zimą. Jak najbardziej widzę sens powrotu właśnie na tę drogę, czy to przyszłej, czy kolejnej zimy - oznajmił Adam Bielecki w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą.

Nie wiadomo, czy akcję będzie kontynuował drugi zespół - Baska Alexa Txikona.



Txikon w ostatnim tygodniu uczestniczył w poszukiwaniach zaginionych od 24 lutego na Nanga Parbat (8126 m) Włocha Daniele Nardiego i Brytyjczyka Toma Ballarda. W sobotę ambasador Włoch w Pakistanie Stefano Pontecorvo poinformował o śmierci obydwu wspinaczy, których sylwetki zostały zidentyfikowane na wysokości 5900 m. Txikon jest w drodze powrotnej do bazy pod K2.

Duże niebezpieczeństwo

Tragiczne wieści z Nanga Parbat. Zlokalizowano ciała Nardiego i Ballarda Koniec akcji... czytaj dalej » Łaletina poinformowała, że himalaści, którzy podjęli w ubiegłym tygodniu ostatnią próbę ataku (Wasilij Piwcow i Tursunali Aubakirow z Kazachstanu, Artiom Braun z Rosji, Michaił Daniczkin z Kirgistanu) napotkali na poważne trudności w strefie szczelin około 7400 m.



- Starali się znaleźć przejście przez szczeliny, ale przy braku widoczności było to praktycznie niemożliwe. Istniało bardzo duże niebezpieczeństwo. Członkowie ekipy są zadowoleni, że podjęli próbę zdobycia K2 zimą. Uważają, że zrobili wszystko, co mogli. Mają nadzieję, że jeszcze kiedyś uda im się podjąć kolejną próbę, ale na razie przekazują pałeczkę polskim alpinistom (planowana jest polska wyprawa w 2019 r.) – powiedziała rzeczniczka.

Tylko z tlenem

Zdaniem Marcina Kaczkana, uczestnika dwóch zimowych wypraw na K2 i zdobywcy tego szczytu latem (2014), istnieje ostatnia szansa na próbę ataku, którą mogłaby podjąć grupa Txikona, ale wyłącznie z tlenem.



- Nie byli powyżej 7000 m, więc w takiej sytuacji jedynie podjęcie ataku z użyciem butli tlenowych miałoby jakieś szanse. Albo tlen, albo do domu. Taki moim zdaniem mają wybór. Nie wiem, na co się zdecydują i jakie są obecnie warunki pogodowe - powiedział Kaczkan, adiunkt na Politechnice Warszawskiej.



Tym samym rekord wysokości w zimowych zmaganiach na K2 należy nadal do Polaków i Denisa Urubki. W sezonie 2002/03 wyprawa Netia K2 Expedition pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego działała od strony chińskiej i na północnym filarze dotarła do wysokości 7650 m, gdzie Kaczkan, Urubko i Piotr Morawski (zginął 8 kwietnia 2009 roku na Dhaulagiri) założyli obóz czwarty.

Piąta próba