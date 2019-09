Czekała na helikopter, została znaleziona przed namiotem. Polska himalaistka zmarła pod Manaslu

Informację o śmierci himalaistki przekazała wspinaczka Magdalena Gorzkowska, która ósmą pod względem wysokości górę ziemi zdobyła w piątek.

Ritę spotkała około 500 metrów powyżej jednego z obozów. Polscy himalaiści przerwali wyprawę na Lhotse. "Warunki skrajnie niebezpieczne" Niepowodzeniem... czytaj dalej »

"Dopilnowałam, by dostała tlen"

"Jej stan był bardzo nieciekawy, nie wiedziała kim jest i gdzie jest. Udało mi się namówić ją, że trzeba koniecznie schodzić w dół.. (...) Zadzwoniłam do bazy i powiedziałam,że koniecznie trzeba Ritę ściągnąć na dół helikopterem - napisała na Facebooku Gorzkowska, która zdobyła szczyt bez użycia tlenu z butli.

"Szef bazy powiedział, że zaciągną ją do C3 i tam przyleci heli. W C4 dopilnowałam, by dostała tlen z butli, herbatę i ciepły śpiwór. Widziałam, że ludzie się nią zajmują i jest obok kolega z grupy. Zaczęliśmy schodzić do C3 (...) Słyszałam głos Rity, jej Szerpa podał informację do Bazy, że jest z nią lepiej. Dziś rano obudziła mnie informacja, że Polka nie żyje..." - dodała.

Znaleziona przed namiotem

O spotkaniu z Bladyko Gorzkowska kilka godzin później opowiedziała też w rozmowie z TVN24.

- Gdy ją spotkałam, zorientowałam się, że kompletnie straciła świadomość. W obozie czwartym jej stan się troszeczkę poprawił. Później przestałam się interesować tym tematem i być może był to mój błąd. Bo dziś koło 8 została podana informacja, że została znaleziona przed swoim namiotem martwa. Prawdopodobnie wyszła w nocy do toalety i tak została - relacjonowała Gorzkowska.

Bladyko była członkiem wyprawy Manaslu Expedition 2019 zorganizowanej przez Stowarzyszenie Klub Alpinistyczny "Homohibernatus".