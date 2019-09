Nowe informacje w sprawie śmierci polskiej himalaistki

Tragiczna wiadomość wstrząsnęła polskim środowiskiem wspinaczy w sobotę. O śmierci Bladyko poinformowała znajdująca się na miejscu z inną ekspedycją Gorzkowska, która zdobyła ośmiotysięcznik w piątek. Powyżej czwartego obozu spotkała Bladyko, która chciała zaatakować szczyt, choć - według Gorzkowskiej - była w bardzo złym stanie.

- Kompletnie nie była na siłach. Mówiła, że jest jej bardzo zimno, że nie widzi - relacjonowała Gorzkowska w rozmowie z reporterem "Faktów TVN" Robertem Jałochą. - Nie odpowiadała mi w ogóle logicznie na pytania. Pytałam się jej, czy ma ubezpieczenie, to się zaczęła śmiać [według Gorzkowskiej Bladyko była ubezpieczona]. Pytała się mnie, gdzie ona jest. Jej stan był bardzo poważny. Był problem ze świadomością. Objawy choroby wysokościowej już w najwyższym stadium - wyliczała.

Czekała na helikopter, została znaleziona przed namiotem. Polska himalaistka zmarła pod Manaslu Tragiczne wieści... czytaj dalej » Gorzkowska zaalarmowała grupę Bladyko i odwiodła ją od próby ataku szczytowego. Bladyko została sprowadzona do obozu trzeciego, gdzie nocowała w namiocie z dwoma członkami swojej grupy - Zbigniewem Bąkiem i Piotrem Kalinowskim.

- Te objawy, które ja widziałam ponad obozem czwartym, były tak poważne, że wiedziałam, że jeżeli nie będą podjęte radykalne działania, to się skończy bardzo źle. Ale ja wiedziałam, że jest w rękach swojej grupy, jest kilka osób wokół niej, myślałam, że wiedzą, co robią - dodała Gorzkowska.

W niedzielę oświadczenie w tej sprawie opublikował na Facebooku lider wyprawy "Manaslu Expedition 2019" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Klub Alpinistyczny "Homohibernatus".

Oświadczenie lidera wyprawy Manaslu Expedition 2019

"Podczas ekspedycji korzystaliśmy z najlepszej obecnie agencji wyprawowej na ośmiotysięczniki, która nie tylko zapewnia bardzo dobry serwis, ale i też najlepszych ludzi w tej branży na świecie. Po zejściu, jak to sugeruje Magdalena, za jej sprawą Ricie podano ciepłą herbatę, okryto śpiworem i podano tlen. Rita już od campu 3 cały czas podchodziła na tlenie do góry, więc cały czas miała maskę tlenową na sobie. Każdy doświadczony Szerpa, a takich mieliśmy, wie, co należy robić w takich wypadkach. Nie potrzeba im niczyich sugestii. Szerpowie wyposażeni są w radia i od razu skontaktowali się z base campem. Niemożliwością jest podjąć z takiej wysokości człowieka helikopterem i każdy doświadczony himalaista o tym wie. Trzeba taką osobę jak najszybciej sprowadzać w dół" - zaznaczył.

W dalszej części Bąk przekazał, że wówczas Bladyko nie miała symptomów choroby wysokościowej. Czy miała je wcześniej - tego w oświadczeniu nie wyjaśnia.

"Po zejściu zespołu ze szczytu natychmiast spakowaliśmy plecaki i zaczęliśmy sprowadzać Ritę do niższych campów. Nie miała żadnych symptomów choroby wysokościowej oprócz tego, że było jej zimno i była bardzo wyczerpana. We dwóch z Szerpą sprowadziliśmy ją wzdłuż liny poręczowej. Z dołu z campu 3 wyszedł nam naprzeciw dodatkowo jeszcze jeden Szerpa, który zmienił nas, gdy teren się wypłaszczył. Z każdym metrem stan Rity się poprawiał, miała więcej siły, na końcówce wyprzedziła cały zespół i była pierwsza przy namiotach. Zbliżał się zmierzch. Postanowiliśmy z zespołem pozostać w bezpiecznych namiotach i kolejnego dnia zejść do base campu" - opisał lider wyprawy.









"Rita spała ze mną w namiocie i Piotrkiem [...]. Uzupełniliśmy płyny, trochę podjedliśmy, nawet zebrało się na żarty i poszliśmy spać. Nic nie zapowiadało tragedii. Nad ranem obudziły nas nawoływania Szerpów z drugiego namiotu, że pora wstawać. Piotrek spał w środku, ale nie zauważyłem Rity. Powiedział, że wyszła za potrzebą jakiś czas temu. Kiedy wychyliłem się z namiotu, dostrzegłem ją tuż obok. Wyglądała tak jakby spała, skulona w kucki. Musiała na sekundę usnąć i to wystarczyło. Była zamarznięta. Wydarliśmy ją górze, a i tak góra postawiła na swoim..." - napisał Bąk.

Na oświadczenie Bąka Gorzkowska zareagowała w komentarzu na Facebooku: "Zbysiu, czytaj dokładnie, co ja piszę, bo są to fakty od momentu, kiedy spotkaliśmy Ritę idącą w górę powyżej czwórki, skłaniającą się na nogach. Zawróciliśmy ją, ponieważ nie wiedziała, gdzie jest, i miała inne problemy ze świadomością, co potwierdzają wszystkie osoby będące cały czas obok (jej priv Szerpa, Pemba Szerpa, Lakpa Dendi (Elite Himalaya), Stefi Troguet (Elite Himalaya) i ja. W tym zespole zaciągaliśmy Ritę do C4. Wszystko jest udokumentowane. W międzyczasie dzwoniłam do Tashi Sherpa, szefa bazy, z Radia i powiedziałam, że stan Rity jest tak poważny, że trzeba ją ściągać niżej i niżej. Tashi powiedział, żeby w C4 dać jej tlen, herbatę i okryć ją, a następnie że wyśle ekipę żeby ściągać ją niżej. Pierwszych czynności dopilnowałam w C4 i potem mając świadomość, że jest już w opiece sama z Szerpą, zaczęłam schodzić. Z Tashim była też mowa o helikopterze, ale niestety wczoraj potwierdzono, że nie było na to warunków. Tyle z moich faktów związanych z Ritą, więc gdzie tu coś nie tak?".

Zdaniem Gorzkowskiej dobry humor Bladyko mógł uśpić czujność jej towarzyszy.

- Według nich, schodząc z obozu czwartego do trzeciego, Bladyko zachowywała się podobno normalnie i podobno miała dużo energii. W obozie trzecim jej stan się poprawił, ale ona przede wszystkim sprawiała pozory takiej wyluzowanej i w dobrym nastroju. To mogło być bardzo złudne. Jeżeli ktoś jej nie widział w tym stanie, w jakim ja ją widziałam, to mógł naprawdę uwierzyć w to, że jest dobrze. Ale nie było - zastanawiała się wcześniej w rozmowie z reporterem "Faktów TVN" Gorzkowska.