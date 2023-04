Wyjątkowe osiągnięcie Polaka. Zjechał na nartach z Annapurny

07.08.| Mam specyficzne spostrzeżenia i wspomnienia ze szczytu K2, ponieważ w zasadzie nie było to jak u normalnego wspinacza, który wchodzi na szczyt i celebruje to, czuje jakąś radość. Dla mnie to był cel pośredni, w zasadzie to się wszystko tam zaczynało. Miałem tego świadomość i szybko przygotowywałem się do zjazdu. Wszystko zadziałało na dole - opowiadał w "Faktach po Faktach" Andrzej Bargiel, skialpinista o swojej wyprawie.

Ziemski jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy zapowiedział, że po zdobyciu szczytu planuje zjechać na nartach z jego wierzchołka. Chce też powtórzyć ten wyczyn na kolejnej górze - Dhaulagiri (8167 m n.p.m.).

Wielki sukces

- Zdobyli szczyt i to jest połowa roboty - mówił w poniedziałek prezes Polskiego Związku Alpinistycznego Piotr Pustelnik. - Teraz Bartek będzie chciał zjechać na nartach i to jest istotna wartość dodana do tego osiągnięcia. Jeśli się uda, będzie to wielki sukces dla polskiego himalaizmu. Na pewno weszli szybko, w świetnym tempie. Dokonali tego w ciągu około dwóch tygodni od założenia bazy. Bartek ma doskonałe zdolności adaptacyjne. Jego osobisty sukces jest niewątpliwie ogromny - dodawał zdobywca wszystkich ośmiotysięczników.

We wtorek rano plan Ziemskiego udało się zrealizować. Polak zjechał z Annapurny i został pierwszym człowiekiem z naszego kraju w historii, który tego dokonał.

"Bartkowi udało się zjechać bez wypinania nart do najniżej położonego punktu ze śniegiem (4800m). Po drodze czekały go trzy odcinki z serakami między obozem 3 i 2, z których zjechał na linie" - zrelacjonował wyczyn Polski Himalaizm Sportowy.









Górę próbują jeszcze zdobyć Adam Bielecki i Mariusz Hatala. Oni chcą wejść północno-zachodnią ścianą Annapurny. Jak sami podali, w tym momencie czekają na odpowiednio okno pogodowe.

Ambitny projekt

Annapurna to dziesiąty co do wielkości szczyt nad poziomem morza (8091 m), posiada trzy wierzchołki. Został zdobyty po raz pierwszy 3 czerwca 1950 roku przez Maurice'a Herzoga oraz Louisa Lachenala, co czyni go pierwszą górą powyżej ośmiu tysięcy metrów, na której stanął człowiek. Zimowego wejścia jako pierwsi dokonali 3 lutego 1987 roku polscy himalaiści Artur Hajzer i Jerzy Kukuczka.