Polak ewakuowany helikopterem z K2. Bask i Rosjanie kontynuują wspinaczkę

Poinformowała o tym podróżniczka Monika Witkowska, która otrzymuje od niego informacje sms.



Txikon, który dotarł na 6700 m, podziękował Polakowi za udział w ekspedycji. W wyprawie Baska uczestniczą też Paweł Dunaj i Marek Klonowski. Kowalewski, który wszedł na cztery ośmiotysięczniki: Mount Everest (2014), Lhotse i Broad Peak (2017) oraz Manaslu (2016, bez dodatkowego tlenu), doszedł do bazy pod K2 zaledwie 21 stycznia.

Polacy znowu spróbują zdobyć K2. Himalaiści przedstawili cele na nowy rok Wyjazd na Pik... czytaj dalej » "W ciągu dwóch dni dotarliśmy na wysokość 6700 m. Jestem dumny z całego zespołu, który zaporęczował najpierw 1100 m, a następnie 1200 m od obozu pierwszego do drugiego. Pogoda całkiem dobra, chociaż zimny, porywisty wiatr nie pomaga nam. Dziękuję Waldemarowi Kowalewskiemu, który został ugodzony blokiem lodu lub kamieniem w lewe ramię. Jest w porządku, ale musi zakończyć wspinaczkę i wrócić do domu" - napisał Txikon w mediach społecznościowych.

Dwie ekspedycje

Także druga ekipa pod K2 rosyjsko-kazachsko-kirgiska kontynuuje wspinaczkę. Jej kierownikiem sportowym jest Kazach Wasilij Piwcow, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum. Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka ekspedycji, himalaiści dotarli także na wysokość około 6600 m, pod Komin House'a, jedno z trudniejszych technicznie miejsc na drodze prowadzącej Żebrem Abruzzi. Celem na najbliższe godziny ma być przejście go i postawienie obozu drugiego (C2) na wysokości 6700 lub wyżej.



Wyprawa kierowana przez Piwcowa ma trwać 45 dni, a jej zakończenie zaplanowano na 28 lutego. Txikon zapowiada wspinaczkę do marca, ale nie sprecyzował informacji o terminie końcowym.



"Tomek odszedł z uśmiechem". Revol wspomina dramat na Nanga Parbat Po raz pierwszy w... czytaj dalej » Obydwie ekspedycje to piąta w historii próba zimowego wejścia na ośmiotysięcznik o charakterystycznym kształcie piramidy, nazywany w dialekcie zamieszkujących ten region ludów Czogori ("Rozległa góra"), a przez Chińczyków - Qogir ("Wspaniała Góra").

Kolejna próba

Po raz pierwszy atakowała ją, na przełomie 1987 i 1988 roku, międzynarodowa grupa pod kierunkiem pioniera zimowego himalaizmu Andrzeja Zawady. W sezonie 2002/03 wyprawa Netia K2 Expedition pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego działała od strony chińskiej, północnym filarem. Udało się wówczas założyć obóz czwarty na 7650 m - na tę wysokość dotarli Marcin Kaczkan, Denis Urubko i Piotr Morawski, który zginął 8 kwietnia 2009 roku na Dhaulagiri. Do dziś jest to zimowy rekord wysokości na tej górze.



W 2012 roku próbę podjęli Rosjanie, a na przełomie 2017/18 ponownie Biało-Czerwoni z Urubką w składzie od strony pakistańskiej. K2 to jedyny szczyt powyżej 8000 m, na którym zimą nie stanął żaden człowiek. Polacy o tej porze roku zdobyli 10 spośród 14 ośmiotysięczników jako pierwsi na świecie.