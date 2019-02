Akcja ratunkowa na Nanga Parbat. Szukają dwóch himalaistów

27.01| Polska ekipa ratunkowa wyruszyła dwoma helikopterami na pomoc uwięzionym pod szczytem Nanga Parbat Tomaszowi Mackiewiczowi i Francuzce Elisabeth Revol. Zdaniem himalaistki Kingi Baranowskiej, ratownicy dotrą na miejsce najwcześniej za 1,5 dnia. Mowa o czasie, który upłynie od momentu wylądowania w bazie; ekipa ratunkowa najprawdopodobniej wyląduje bowiem na wysokości 4200 km n.p.m, co oznacza, że będzie miała do przejścia jeszcze 3 kilometry. Standardowo taki odcinek przechodzi się w 3 dni, przy sprzyjających warunkach można go skrócić o połowę. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby takie warunki zaistniały. - Jeżeli jest wiatr 100 km/h na 7 tysiącach metrów, a taka jest prognoza na dzisiaj, to ciężko nawet ustać, a co dopiero się wspinać - mówi Kinga Baranowska we "Wstajesz i weekend" w TVN24.

Kontakt z Nardim i Ballardem urwał się w niedzielę. Mężczyźni dotarli do wysokości 6300 m na tzw. Żebrze Mummery'ego, próbując wytyczyć nową drogę na szczyt.



Śmigłowiec dołączył do akcji poszukiwawczej dopiero w czwartek. Opóźnienie wynikało z zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Pakistanem, spowodowanego konfliktem tego kraju z Indiami.

"Ratowniczy helikopter zbliża się do Nanga Parbat. Ali Sadpara jest na pokładzie. Pogoda sprzyja poszukiwaniom. Modlimy się o szybkie i pozytywne rezultaty. Dziękuję pakistańskiej armii za pomoc" - napisał w mediach społecznościowych po godzinie 7 czasu polskiego Stefano Pontecorvo, ambasador Włoch w Pakistanie.



Rescue helicopter to search for Daniele Nardi and Tom Ballard is flying and approaching area of Nanga Parbat where they could be. Ali Sadpara is on board. Weather still conducive to search. Praying for a speedy and positive outcome. Thank you to Pak Army for assistance. — Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) 28 lutego 2019

"Nie dostrzegli alpinistów ani namiotów"