Poszukiwania himalaistów na Nanga Parbat. "Nadzieja na odnalezienie ich żywych zniknęła"

27.01| Polska ekipa ratunkowa wyruszyła dwoma helikopterami na pomoc uwięzionym pod szczytem Nanga Parbat Tomaszowi Mackiewiczowi i Francuzce Elisabeth Revol. Zdaniem himalaistki Kingi Baranowskiej, ratownicy dotrą na miejsce najwcześniej za 1,5 dnia. Mowa o czasie, który upłynie od momentu wylądowania w bazie; ekipa ratunkowa najprawdopodobniej wyląduje bowiem na wysokości 4200 km n.p.m, co oznacza, że będzie miała do przejścia jeszcze 3 kilometry. Standardowo taki odcinek przechodzi się w 3 dni, przy sprzyjających warunkach można go skrócić o połowę. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby takie warunki zaistniały. - Jeżeli jest wiatr 100 km/h na 7 tysiącach metrów, a taka jest prognoza na dzisiaj, to ciężko nawet ustać, a co dopiero się wspinać - mówi Kinga Baranowska we "Wstajesz i weekend" w TVN24.

28. 01 | - To, co zrobił Denis Urubko i Adam Bielecki, to tempo, w którym udało im się dotrzeć do Elisabeth Revol, jest absolutnie nieprawdopodobne - powiedział Robert Jałocha. Korespondent TVN24 wspominał także swoje doświadczenia z wysokogórskiej wspinaczki. - Nie ukrywam, że miałem wtedy sporo problemów zdrowotnych. Na poziome czterech tysięcy metrów ( nad poziomem morza - red.) te pierwsze dni były dla mnie bardzo trudne. Jak podkreślił, "od pewnej wysokości to jest tak, że robi się dwa kroki, przerwę i cztery oddechy na przykład". - Tam na pewno nie było czasu, żeby sobie robić przerwy - ocenił. Jego zdaniem, himalaiści byli "bardzo zdeterminowani", żeby jak najszybciej dotrzeć do francuskiej alpinistki.

12.02 | Na szczyt jednej z najwyższych gór świata weszli razem, ale wróciła sama. Elisabeth Revol opowiada, co wydarzyło się na Nanga Parbat. Mijają dwa tygodnie, uratowanej Francuzce wciąż grozi amputacja odmrożonych palców od nogi, ale - jak mówi nam jej lekarz - nie to jest jej największym problemem, a to, że drugi raz w Himalajach straciła partnera wspinaczkowego. Jak siedzi się w domu, na kanapie przed telewizorem łatwo oceniać i wyrokować, że "zostawiła go". Pokażemy niepublikowane dotąd filmy z wyprawy i - pierwszy raz - smsy, jakie Revol wysyłała z góry, prosząc o pomoc dla Tomasza Mackiewicza. Na tej podstawie oraz po rozmowach z Francuzką i ludźmi, którzy organizowali akcję ratunkową - Daria Górka najdokładniej, jak się teraz da - odtworzy te krytyczne godziny.

W środę ekipa Txikona poruszała się tak zwaną drogą Kishofera. Jak poinformowano na oficjalnym profilu wyprawy Nardiego, eskapada nie przyniosła "pozytywnych rezultatów".

O definitywnym zaprzestaniu akcji ratunkowej nikt głośno nie mówi. Sytuację utrudniają jednak fatalne warunki pogodowe i wciąż panujące zagrożenie lawinowe. Na profilu Nardiego podano, że w najbliższym czasie poszukiwania będą prowadzone z bazy, za pomocą teleskopu.

Nie ma już nadziei?

Jak podaje BBC, "nadzieja na odnalezienie ich żywych zniknęła". Niepokojące informacje przekazał na Twitterze korespondent serwisu Richard Galpin, według którego przypuszcza się, że Nardi i Ballard zostali porwani przez "ogromną lawinę" słyszaną w oddalonej o jedną milę pobliskiej wiosce i "teraz przyjmuje się, że nie żyją".



Search for #UK climber #Tomballard and #Italy climber #Danielenardi on #Nangaprabat called off - nothing found. It's thought they were swept away in a huge avalanche high up on the #Mummery spur/rib — Richard Galpin (@RgalpinBBC) 6 marca 2019





Liczą na cud

W ubiegłym tygodniu doświadczony pakistański alpinista Ali Sadpara, który penetrował obszar w wojskowym śmigłowcu, relacjonował, że natrafił na "ślady lawiny" i namioty "przysypane śniegiem.

O "kolejnym nieudanym dniu poszukiwań" poinformował też w środę sekretarz Pakistańskiego Klubu Alpinistów Karra Haidri. Dodał, że wciąż istnieje szansa, aby, tak jak w niektórych przypadkach z przeszłości zaginieni wspinacze "zostali jakimś cudem uratowani" po tak długim czasie.

Źródło: Daniele Nardi Facebook Tom Ballard i Daniele Nardi zaginęli na Nanga Parbat

Dziesięć dni bez kontaktu

Ostatnie wiadomości od Nardiego i Ballarda pochodzą 24 lutego. Wtedy himalaiści poinformowali, że dotarli do wysokości 6300 m na tzw. Żebro Mummery'ego, próbując wytyczyć nową drogę na szczyt i chcą wrócić do usytuowanego trzysta metrów niżej obozu.

Śmierć i cud na Nanga Parbat Elisabeth i Tomek... czytaj dalej » Dzień później na oficjalnym profilu wyprawy podano, że nie ma z nimi kontaktu. Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych dopiero 28 lutego zorganizowano dwa loty zwiadowczym śmigłowcem. Sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej niepokojąca, gdy tego samego dnia zboczem góry zeszła lawina.

Z powodu fatalnej pogody Txikon i trzech innych wspinaczy, którzy przebywali w bazie pod K2 i wyrazili chęć pomocy w poszukiwaniach, dotarli na Nanga Parbat dopiero w ostatni poniedziałek. Bask udostępnił ekipie ratunkowej drony. Badano nimi drogę, którą podążali zaginieni himalaiści. Nie natrafiono na żadne ślady.

W zeszłym roku Nangę Parbat zimą zdobyli Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol. Mackiewicz zginął podczas schodzenia, Francuzka została uratowana przez Adama Bieleckiego i Denisa Urubkę, którzy przerwali wtedy wyprawę na K2.