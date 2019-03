"Wisieli na linie. Okrutna śmierć, w samotności". Baskijski wspinacz o dramacie na Nanga Parbat

27.01| Polska ekipa ratunkowa wyruszyła dwoma helikopterami na pomoc uwięzionym pod szczytem Nanga Parbat Tomaszowi Mackiewiczowi i Francuzce Elisabeth Revol. Zdaniem himalaistki Kingi Baranowskiej, ratownicy dotrą na miejsce najwcześniej za 1,5 dnia. Mowa o czasie, który upłynie od momentu wylądowania w bazie; ekipa ratunkowa najprawdopodobniej wyląduje bowiem na wysokości 4200 km n.p.m, co oznacza, że będzie miała do przejścia jeszcze 3 kilometry. Standardowo taki odcinek przechodzi się w 3 dni, przy sprzyjających warunkach można go skrócić o połowę. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby takie warunki zaistniały. - Jeżeli jest wiatr 100 km/h na 7 tysiącach metrów, a taka jest prognoza na dzisiaj, to ciężko nawet ustać, a co dopiero się wspinać - mówi Kinga Baranowska we "Wstajesz i weekend" w TVN24.

28. 01 | - To, co zrobił Denis Urubko i Adam Bielecki, to tempo, w którym udało im się dotrzeć do Elisabeth Revol, jest absolutnie nieprawdopodobne - powiedział Robert Jałocha. Korespondent TVN24 wspominał także swoje doświadczenia z wysokogórskiej wspinaczki. - Nie ukrywam, że miałem wtedy sporo problemów zdrowotnych. Na poziome czterech tysięcy metrów ( nad poziomem morza - red.) te pierwsze dni były dla mnie bardzo trudne. Jak podkreślił, "od pewnej wysokości to jest tak, że robi się dwa kroki, przerwę i cztery oddechy na przykład". - Tam na pewno nie było czasu, żeby sobie robić przerwy - ocenił. Jego zdaniem, himalaiści byli "bardzo zdeterminowani", żeby jak najszybciej dotrzeć do francuskiej alpinistki.

12.02 | Na szczyt jednej z najwyższych gór świata weszli razem, ale wróciła sama. Elisabeth Revol opowiada, co wydarzyło się na Nanga Parbat. Mijają dwa tygodnie, uratowanej Francuzce wciąż grozi amputacja odmrożonych palców od nogi, ale - jak mówi nam jej lekarz - nie to jest jej największym problemem, a to, że drugi raz w Himalajach straciła partnera wspinaczkowego. Jak siedzi się w domu, na kanapie przed telewizorem łatwo oceniać i wyrokować, że "zostawiła go". Pokażemy niepublikowane dotąd filmy z wyprawy i - pierwszy raz - smsy, jakie Revol wysyłała z góry, prosząc o pomoc dla Tomasza Mackiewicza. Na tej podstawie oraz po rozmowach z Francuzką i ludźmi, którzy organizowali akcję ratunkową - Daria Górka najdokładniej, jak się teraz da - odtworzy te krytyczne godziny.

Dramat trwał przez kilkanaście dni, a dla 42-letniego Nardiego i o 12 lat młodszego Ballarda liczyła się każda godzina. Wspólnie próbowali wspiąć się na szczyt Nanga Parbat. Postanowili, że cel osiągną, próbując wejść przez tzw. Żebro Mummery'ego. Ryzykowna droga, bardzo narażona na schodzące lawiny.

Kontakt z Włochem i Brytyjczykiem, będących na wysokości 6300 m, urwał się 24 lutego.



Próbował ich szukać doświadczony pakistański alpinista Ali Sadpara. Nie sprzyjała mu pogoda, wciąż panowało zagrożenie lawinowe, więc obserwował obszar w wojskowym śmigłowcu (relacjonował, że natrafił na "ślady lawiny" i namioty "przysypane śniegiem").

"Dawali znaki do bazy, że są w niebezpieczeństwie"

Później pomoc zaoferował Txikon, który ze swoją ekipą walczył o szczyt K2 (zimą nieosiągalny dla nikogo). Helikopterem pakistańskiej armii został przetransportowany pod Nagą Górę. Baska też powstrzymały warunki pogodowe, mógł obserwować zbocze jedynie przez teleskop. "Z ogromnym smutkiem muszę poinformować, że zakończono poszukiwania. Txikon i jego zespół potwierdzili, że sylwetki widziane na Żebrze Mummery'ego na wysokości około 5900 m to Daniel i Tom" - napisał 9 marca w mediach społecznościowych Stefano Pontecorvo, ambasador Włoch w Pakistanie.



With great sadness I inform that the search for @NardiDaniele and Tom Ballard is over as @AlexTxikon and the search team have confirmed that the silhouettes spotted on Mummery at about 5900 meters are those of Daniele and Tom. R.I.P. #NangaParbatpic.twitter.com/vBmsRKJgKC — Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) 9 marca 2019





O tamtych tragicznych dniach opowiada teraz Txikon.



- Nie spaliśmy przez trzy dni. Szukaliśmy ich po nocach, wypatrując jakiegokolwiek znaku. W takich momentach nie tracisz nadziei. Wiesz, że oni nie żyją, ale podświadomość nie dopuszcza do siebie tej myśli - przyznał w dzienniku "Marca".



- W końcu odnaleźliśmy ich ciała. Obaj wisieli na linie asekuracyjnej. Zmarli z powodu hipotermii. Okrutna śmierć, w samotności. Przez latarkę dawali znaki do bazy, że są w niebezpieczeństwie. Zimą, po godzinie 17, jeśli zmieni się wiatr, temperatura spada z 30 do 60 stopni poniżej zera. A oni byli już potwornie zmęczeni - stwierdził Bask.





Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Odległość między szczytami Nanga Parbat i K2

"Czuję się winny"

Tragiczne wieści z Nanga Parbat. Zlokalizowano ciała Nardiego i Ballarda Koniec akcji... czytaj dalej » Dodał, że decyzję o dołączeniu do akcji ratunkowej podjął natychmiast. Doskonale znał Nardiego, obaj brali udział w wyprawie na Nanga Parbat w 2016 roku. Tixon stanął na szczycie, a Nardi po konflikcie z Simone Moro (wspinał się dalej) został. Oprócz Tixona i Moro pierwszego zimowego wejścia w historii dokonał również Sadpara.

Nardi wrócił tam z Ballardem. Po śmierć, jak się okazało.



- Czuję się winny. Do końca życia będę miał do siebie pretensje. Gdybym tylko potrafił ułożyć wtedy relacje między nim a Simone, to może Daniele nadal by żył - tłumaczył Txikon.



- Zima w Himalajach jest trudna i zabójcza. Nie możesz popełnić żadnego błędu na tej ścianie. Żadnego - zaznaczył.



Po wszystkim wrócił na K2, ale celu nie osiągnął. Według Txikona szczyt drugiego pod względem wysokości ośmiotysięcznika i tak jest w zasięgu ręki, bardziej niż się wszystkim wydaje. - Istnieją tam dwa okna pogodowe: do 15 stycznia, a później dopiero w marcu. Przy lepszych warunkach trzeba być bardzo szybkim. To klucz do sukcesu, inaczej się nie da - skwitował.

Rok po śmierci Mackiewicza

W zeszłym roku Nangę Parbat zimą zdobyli Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol. Mackiewicz zginął podczas schodzenia, Francuzka została uratowana przez Adama Bieleckiego i Denisa Urubkę, którzy przerwali wtedy wyprawę na K2.