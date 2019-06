Kolejne znaleziska na Mount Evereście. Zwłoki i góra śmieci nawet sprzed kilkudziesięciu lat

Kiedyś wejście na Mount Everest było wyprawą życia. Dziś to niemal turystyczna wycieczka. Coraz więcej osób chce zapłacić za wejście na dach świata. Kilkuset metrowe kolejki na szczyt góry przyczyniają się do zwiększenia liczby ofiar. W ostatnich latach na Mount Everest ginęło od pięciu do siedmiu wspinaczy. W tym roku śmierć poniosło już 12 osób.

To już 11. ofiara śmiertelna na Mount Everest w ciągu ostatnich dni. 62-letni Amerykanin Christopher John Kulish zdobył najwyższy szczyt świata, jednak zginął w drodze powrotnej. O tłumach na Mount Everest mówi się od kilku lat. W 2019 roku nepalskie władze wydały rekordową liczbę zezwoleń na zdobycie góry. Według krytyków - zbyt dużo. Zdjęcia z kolejek na szlaku obiegły cały świat. Tłok nie jest jednak jedynym powodem tragedii. Nie wszyscy, którzy wyruszają w morderczą wyprawę są do niej wystarczająco dobrze przygotowani. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- To nie powinno tak wyglądać - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS himalaista Leszek Cichy, komentując niezwykłą kolejkę na szczyt i zwiększoną liczbę ofiar, starających się zdobyć Mount Everest. Zdaniem eksperta problemy z wejściem na "Dach Świata" wynikają z problemów z tlenem i aklimatyzacją. - Jeżeli używamy przy łatwej drodze min. 2l/min to [tlenu - przyp. red.] jest na 500 minut. Nawet krócej przy niskim ciśnieniu... Tak naprawdę to jest liczone na styk. Jeśli tam jest jakakolwiek kolejka, to powoduje, że tlenu brakuje - dodał. - To jest możliwe, żeby ominąć kolejkę na Evereście - stwierdziła Miłka Raulin, autorka książki "Siła marzeń", zdobywczyni Korony Ziemi. - Mi skończył się tlen w butli - wyznała.

Kolejka na Mount Everest i ofiary wspinaczki. "To nie...

Kolejka na Mount Everest i ofiary wspinaczki. "To nie powinno...

29.05 | Rząd Nepalu zastanawia się, jak przeciwdziałać przeludnieniu na drodze na szczyt Mount Everest. W tym sezonie zmarło już jedenastu wspinaczy próbujących zdobyć najwyższą górę świata (8848 metrów). Zdaniem doświadczonych himalaistów winę za to ponoszą nepalskie władze, które wydały dużo więcej pozwoleń na wspinaczkę niż dotychczas.

29.05 | Rząd Nepalu zastanawiają się, jak przeciwdziałać przeludnieniu na drodze na szczyt Mount Everest. W tym sezonie zmarło już jedenastu wspinaczy próbujących zdobyć najwyższą górę świata (8848 metrów). Zdaniem doświadczonych himalaistów winę za to ponoszą nepalskie władze, które wydały dużo więcej pozwoleń na wspinaczkę niż dotychczas.

Śmiertelna kolejka na Mount Everest. "Lawiny turystów bez dorobku i przygotowania" Chętnych do... czytaj dalej » Chętnych do zdobycia Mount Everestu w tym roku jest zdecydowanie więcej niż zwykle. Wszystko dlatego, że otrzymanie zezwolenia do wejścia na słynny szczyt stało się o wiele łatwiejsze. Wystarczy wpłata 11 tysięcy dolarów na odpowiednią licencję, a potem przeznaczenie mniej więcej takiej samej łącznie kwoty na wynajęcie przewodnika, zgodę władz Nepalu oraz sprzęt.

Tony śmieci wszelkiego rodzaju

To sprawia, że na "górę gór" chce wejść mnóstwo ludzi. Niektórzy z nich nie są przygotowani na takie wyzwanie. W tym roku zginęło już 11 osób, a w samym maju - dziewięć. Tak tragicznego sezonu nie było od bardzo dawna. Teraz doszły nowe wiadomości.

- Wspinacze znaleźli cztery ciała i zebrali 11 ton śmieci, z których niektóre mogą mieć nawet kilkadziesiąt lat – poinformował nepalski rząd w środę.

Na trasie znaleziono mnóstwo odpadków wszelkiego rodzaju. Okazało się, że droga na szczyt jest usłana nie tylko ludzkimi odchodami, ale także zużytymi butlami po tlenie, zniszczonymi namiotami, linami, połamanymi drabinami, puszkami czy plastikowymi opakowaniami.

Większość śmieci i ciał ofiar, które zginęły wiele lat temu w zimie, jest ukryta pod grubą warstwą śniegu. Latem wszystko staje się widoczne.

Oglądaj Wideo: Piotr Czubowicz/Fakty o Świecie TVN24 BiS Kolejka na Mount Everest, wyjątkowo dużo zezwoleń. I już 11 ofiar

Sprzątali w tym roku po raz drugi

Przeprowadzona teraz akcja sprzątania Mount Everestu była kolejną w tym roku. Na przełomie kwietnia i maja 20 szerpów zebrało pięć ton odpadków z miejsc położonych powyżej obozu głównego. Dodatkowo zniesiono także sześć ton śmieci z niższych terenów.

- Niestety niektórych śmieci, które zebrano do worków, nie można było znieść na dół z powodu złej pogody – poinformował przedstawiciel nepalskiego rządu. – Jeśli chodzi o ciała, to zostały one znalezione w dwóch miejscach. Wspinacze dostrzegli je w śniegu. Na razie nie znamy tożsamości zmarłych i nie wiemy, kiedy zginęli.

Władze zrzucają winę na pogodę, a nie na tłok

W ostatnim czasie większość ofiar umiera przez brak odpowiedniej ilości tlenu. Na górze tworzą się kolejki i trzeba czekać na wejście na dużej wysokości. To sprawia, że w czasie schodzenia śmiałkom brakuje tlenu. Niektórzy za ten stan rzeczy obwiniali przewodników, którzy ich zdaniem źle kierują ruchem.

- To nieprawda. Powodem zgonów nie są zatory, ale zła pogoda i krótkie okna pogodowe – powiedział przedstawiciel nepalskiego departamentu turystki Ghimire.

W 1953 roku szczyt po raz pierwszy zdobyli sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay. Od tego momentu zginęło tam około 300 osób.