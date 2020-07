"Człowiek z innej planety" po zakażeniu koronawirusem: nie ma mocnych na tę sytuację

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Zjechał na nartach z K2, teraz walczy z koronawirusem. "No i mnie dorwało..." "No i mnie... czytaj dalej » Po tym, co zrobił 22 lipca roku 2018, jak najbardziej zasłużył na określenie "Człowiek z innej planety", przywołane w programie na początku.

Kilka dni temu ogłosił w mediach społecznościowych, że jest chory. Że musi stawić czoła pandemii. - Należę do osób, które nie chorują. A jednak... Na pewno nie jest to przyjemne i daje dużo do myślenia - mówił 32-letni Bargiel na antenie TVN24.

Bargiel: bardzo się przejmowałem

Na początku - jak opowiadał - był stres. O najbliższych, o starszych, o tych, z którymi ostatnio się spotykał. - Bardzo się przejmowałem, wykonałem dużo telefonów - opowiadał.

Jak i kiedy doszło do zakażenia? Miał kontakt z chorym, na szczęście szybko dostał taką informację. Poddał się kwarantannie i badaniom, które dały wynik pozytywny. Od razu zauważył zniżkę mocy i formy. - Stan jak przy grypie, osłabienie, kaszel, kłopoty z oddychaniem. Do tego brak smaku i węchu - wymieniał dolegliwości.

Źródło: tvn24 Andrzej Bargiel opowiedział o przebiegu choroby

W izolacji przebywa cały czas, co dla człowieka tak aktywnego, wyzwania i adrenalinę kochającego tak bardzo, bywa uciążliwe. Do innych ma apel. - To trudny czas, wakacje, każdy szuka odpoczynku. Pamiętajmy jednak, że ten wirus nie zniknął. Nie spotykajmy się w dużych grupach bez potrzeby. Używajmy maseczek. Myjmy ręce. Ja starałem się robić to wszystko, być może za słabo - przyznał w rozmowie.

"Człowiek z innej planety" powtórzył w programie też to, co mówi w filmie, który powstał o wydarzeniach z 2018 roku. Największym bohaterem dla niego jest i tak mama. - Urodziła 11 dzieci. To jest challange, zjazd z K2 to przy tym pikuś - oświadczył w jednej ze scen.