"Zaostrzone przepisy" przeciw oblężeniu Mount Everest

Video: TVN24 BiS

Piotr Cieszewski o korkach na Mount Everest

05.05 | Nepal wydał rekordową liczbę pozwoleń na wejście na najwyższy szczyt świata Mount Everest. Rodzi to obawy przed korkami na szlakach podczas zbliżającego się sezonu wspinaczkowego w Himalajach. - Everest zdobywa się najczęściej w drugiej połowie maja. Są zwykle 3-4 dni okna pogodowego kiedy można wejść na szczyt. W te kilka dni robi się kumulacja - zwraca uwagę Piotr Cieszewski, zdobywca Mount Everest. - Problem polega na tym, że w górnych partiach jest parę miejsc niebezpiecznych i jeżeli mamy do czynienia z niedoświadczonym wspinaczem, który gdzieś utknie, to reszta musi czekać - wyjaśnia gość programu "Otwarcie dnia" w TVN24 BiS

»