Ostrzegał przed oblężeniem Mount Everest. Zdobył szczyt i zmarł

24.05.2019 | Mount Everest to najwyższy szczyt świata.

Wyprawa na ośmiotysięcznik jak turystyczna wycieczka? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Władze Nepalu chcą dużo zarobić, a wspinacze są gotowi dużo zapłacić. Skutek - kilkusetmetrowa kolejka na szczyt Mount Everest.

Tłumy w kolejce i kolejne ofiary. Everest zbiera śmiertelne żniwo Rośnie liczba... czytaj dalej » Od 1953 roku, kiedy sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay jaki pierwsi zdobyli "górę gór" (8848 metrów), wiele się zmieniło. Everest zdobywają nie tylko himalaiści, ale również chcący zaimponować otoczeniu wspinający się bez większego doświadczenia w górach wysokich biznesmeni.

Wyprawy stały się doskonałym biznesem. Wystarczy wpłata 11 tys. dolarów (tyle w tym roku kosztuje odpowiednia licencja), kolejne pięć tysięcy za wynajęcie przewodnika, zgoda władz Nepalu i można z pomocą butli z tlenem próbować atakować ośmiotysięcznik w Himalajach.

Osiem zgonów od 15 maja

Z każdym rokiem prób jest coraz więcej. Tylko w tym roku wydano ponad 380 zgód na wejście. Himalaiści skarżą się na oblężenie drogi prowadzącej na szczyt i wynikającego z tego niebezpieczeństwa – trzeba czekać po kilka godzin na swoją kolej, żeby wdrapać się na samą górę.

Jest i druga strona medalu. Rośnie też liczba wypadków, nierzadko śmiertelnych. Letni sezon wejść rozpoczął się 15 maja. Od tego czasu z Everestu nie wróciło osiem osób, to więcej niż latem poprzedniego roku. Ostatnią ofiarą okazał się Robin Haynes Fisher, 44-letni Brytyjczyk.

Zdobył szczyt, ale w czasie zejścia stracił przytomność. – Zmarł z powodu wycieńczenia po długiej wspinaczce i skomplikowanym powrocie. Schodził w towarzystwie przewodnika i nagle zemdlał – potwierdził zgon Murari Sharma z firmy organizującej wyprawę Brytyjczyka.



Wyświetl ten post na Instagramie. #latergram. On Monday the 29th April after 2 days in camp 1 we hiked up from camp 1 to camp 2. Camp 1 is an unforgiving place, no dining tent, no toilet tent just a small tent you share with another climber where you try and escape the heat of the day by putting your sleeping bag on the roof of your tent for shelter. Temperatures well exceed 30 degrees in the day but are then sub zero at night. Only entertainment in camp 1 was watching one of our team who had a stomach problem visit the designated ‘crap canyon’ several times in the day. The route to camp 2 started with a nice vertical ice wall which was fun to climb although I had a coughing fit at the top, a sign of worse to come. It is called the ‘Western Cwm’, Cwm being a Welsh word for valley. It is also known as valley of silence which, other than the noise of the occasional avalanche it is. Other than avalanche or heat stroke the other main danger is crevasses opening up or being hidden by fresh snow. A man, not from our team, did have a fall but was rescued by our Sherpas his worst injury being a broken arm. Post udostępniony przez Robin (@1c0n0clast22) Maj 6, 2019 o 11:04 PDT





"Recepta na odmrożenia albo gorzej"

Fisher szczyt miał zdobyć w sobotę. Jak się okazuje, kilka dni wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych informował o problemach w drodze na wierzchołek.

"Czekanie w stuosobowej kolejce, gdy temperatura spada do minut czterdziestu stopni, to doskonała recepta na odmrożenia albo gorzej" – ostrzegał 14 maja.

Brytyjczyk z powodu przeziębienia odsuwał moment ataku. Pięć dni później przekazał swoją kolejną obserwację: "Jedna droga prowadząca na szczyt sprawia, że opóźnienia związane z oczekującymi tłumami mogą okazać się tragiczne w skutkach. Dlatego cieszę się, że odłożyłem atak do 25 maja. Mam nadzieję, że będzie mniej ludzi. No, chyba że więcej osób postanowiło zaczekać".



Wyświetl ten post na Instagramie. Completed oxygen training which we will use in the so called death zone, above 8000m. I have 8 bottles, each weighing 4kg when full that the Sherpas have thankfully already shipped up the mountain to our advanced camps. Tomorrow we head up the mountain, leaving at 3am. We are going to bypass camp 1 and go all the way to camp 2. I can expect a 13 or 14 hour day of climbing. From camp 2 the plan is to go up to c3 for an acclimatisation climb and then return to c2. Depending on how the summit window looks, what the other teams are doing and how I feel I may then descend to basecamp to complete acclimatisation and return up the mountain later or may go for my summit push. A summit push will mean a return to c3, spending the night, proceeding to c4 and either spending the night or pushing for the summit that evening. It depends on how we feel, the weather and what the other 380 climbers are doing. As most expeditions average 1 to 1.5 Sherpas per climber we need to pick a day when there are not a few hundred other people heading for the summit. Due to their being one set of ropes their are a number of bottlenecks at tricky points. Standing around in a queue of a hundred people when with the windchill can be -40C is a recipe for frostbite or worse. When I was waiting to see the doctor in base camp yesterday to get the all clear to go up the patient before me had just come down the mountain. He had, at altitude, taken his summit mitts off to change the batteries in his headtorch. These 2.5 minutes had caused him stage 3 frostbite in his fingers and the prognosis was that he may lose the tips of his fingers. A timely reminder to keep my gloves on at all times. #everest #everest2019 Post udostępniony przez Robin (@1c0n0clast22) Maj 14, 2019 o 12:34 PDT





To była ostatnia wiadomość Fishera.

O przeludnieniu przed wierzchołkiem i na nim informował inny śmiałek. Ed Dohring to amerykański lekarz z Arizony. Akurat jego majowa wyprawa na Mount Everest zakończyła się sukcesem. Cytuje go "New York Times". Dohring zapamiętał wielogodzinne czekanie na oblodzonym grzbiecie góry z widokiem na kilkukilometrową przepaść.

Gdy już znalazł się na szczycie – skalnej płycie wielkości dwóch stołów pingpongowych, jak to opisał – ujrzał jakieś 15, a może nawet 20 osób. Wszyscy się przepychali i robili sobie zdjęcia.

"Tragiczne wypadki są nieuniknione"

Władze Nepalu dziwią się oskarżeniom. Twierdzą, że wzrost ofiar śmiertelnych na szlakach to nie tylko wina przeludnienia, a również pogody. - Wspinaczka w Himalajach jest przygodą samą w sobie, wymagającą świadomości, że tragiczne wypadki są nieuniknione – przyznał Dandu Raj Ghimire z ministerstwa turystyki Nepalu.

Od pierwszego wejścia na Everest stanęło na nim łącznie ok. 5000 osób. Nikt tak naprawdę nie wie, ile osób w trakcie wspinaczki poniosło śmierć. Szacuje się, że ofiar mogło być około 300.