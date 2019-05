Śmiertelna kolejka na Mount Everest. "Lawiny turystów bez dorobku i przygotowania"

Kolejna śmierć na Mount Everest. "Zobaczył ostatni wschód słońca z najwyższego punktu" Christopher... czytaj dalej » Mount Everest (8848 m n.p.m.) zbiera śmiertelne żniwo. Od 15 maja, czyli rozpoczęcia letniego sezonu, na najwyższym ośmiotysięczniku na ziemi zginęło jedenastu wspinaczy. Ostatnią ofiarą jest Christopher Kulish, 62-letni amerykański prawnik, który - według relacji świadków - miał stracić przytomność podczas schodzenia ze szczytu.



"Chris zobaczył ostatni wschód słońca z najwyższego punktu na Ziemi, jednocześnie stał się członkiem klubu, który zdobył Koronę Ziemi, czyli najwyższych szczytów na siedmiu kontynentach" - napisał w oświadczeniu brat himalaisty Mark Kulish.

Przeludniona droga na szczyt

Śmiałków zdobycia "góry gór" w każdym sezonie liczy się w setkach. A agencje organizujące takie wyprawy i miejscowi przewodnicy, czyli Szerpowie zacierają ręce. W końcu to biznes jak każdy inny, choć niektórzy płacą najwyższą cenę.



Bo trzeba liczyć też na przychylność aury. Warunki pogodowe pozwalające na podjęcie takiej próby są ograniczone czasowo. W zeszłym tygodniu otworzyło się jedno z takich okien pogodowych, przez co do zdobycia szczytu utworzyła się długa kolejka, a dokumentujące to fotografie obiegły świat. Władze Nepalu odpierają zarzuty, że wydają za dużo pozwoleń na wejście.



Źródło: Getty Images Kolejka chętnych do wejścia na szczyt Mount Everestu



Skąd ten fenomen?



- Od dziesięciu lat obserwuję lawinowy napływ turystów wysokogórskich, którzy nie pretendują ani dorobkiem, ani przygotowaniem fizycznym, żeby mierzyć się z wysokimi górami. Ludzie mają coraz więcej pieniędzy, szukają kolejnych wyzwań. Negatywną robotę wykonują również agencje, zarabiające dziesiątki tysięcy dolarów. Zapewniają, że ich klienci dostaną zabezpieczenie, tlen, asekurację od Szerpów. A od strony fizjologicznej prawda jest taka, że powyżej ośmiu tysięcy metrów nikt nikomu nie pomoże. W sytuacji awaryjnej taka osoba po prostu umiera. Śmiałkom brakuje instynktu samoograniczającego. Nie chcą wiedzieć, co dzieje się na górze, nie interesuje ich to albo wierzą bezkrytycznie organizatorom - tłumaczy w rozmowie z eurosport.pl Adamski, który w 2017 roku po raz drugi stanął na szczycie Mount Everestu.

Jako pierwszy Polak wszedł wyjątkową trasą, przecinającą granicę nepalsko-chińską.



Żeby tego dokonać, przez rok musiał dzień w dzień harować, aby podołać wyzwaniu pod względem wytrzymałościowym i siłowym. To podstawa, choć w jego przypadku była raczej mowa o podtrzymywaniu poziomu wydolności tlenowej, latami wyrobionej przez wspinanie i uprawianie innych sportów.

Bez odpowiedniego przygotowania fizycznego na wysokie góry nie ma co się porywać. Bez poznania granic swojego ciała tym bardziej. Zdaniem ekspertów właśnie zbyt długie przebywanie na niekorzystnie wpływających na organizm człowieka wysokościach mogło przyczynić się do wyższej w tym roku liczby ofiar śmiertelnych.



"Czekanie w stuosobowej kolejce, gdy temperatura spada do minus czterdziestu stopni, to doskonała recepta na odmrożenia albo gorzej" - napisał 15 maja Robin Haynes Fisher. Brytyjczyk parę dni później osiągnął wierzchołek, ale w trakcie schodzenia z przewodnikiem stracił przytomność. Zmarł z powodu wycieńczenia.

Brak doświadczenia, alkohol, nieprzewidywalność

47-letni Adamski zwraca uwagę na słabe wyszkolenie techniczne i brak wyobraźni u wspinaczy-turystów. Sam zresztą się o tym przekonał.

- W 2017 roku, schodząc z Mount Everestu, miałem w głowie, że mogę zetknąć się z taką kolejką. I na wysokości Uskoku Hillary'ego tak się stało. Wszyscy szli na górę, ale nie robili przerw dla tych, którzy schodzili. Według standardów robi się takie okna. Musiałem posiłkować się starymi linami poręczowymi gdzieś z boku, a to było niebezpieczne. W ten sposób obszedłem korek, ale tylko dlatego, że miałem tę wiedzę - opowiada himalaista.

Ostrzegał przed oblężeniem Mount Everest. Zdobył szczyt i zmarł Dziesiątą ofiarą... czytaj dalej » Ceny takiej wyprawy zaczynają się od 35 tysięcy dolarów w górę. Pieniądze idą na opłaty dla agencji, koszty uzyskania licencji (mówiąc inaczej: pozwolenie na wejście) czy opiekę Szerpy. Tajemnicą poliszynela jest ich praca.

- Wiedza nie nadąża przechodzić z ojca na syna. Zanika idea i misja z tym związana. A każdy przewodnik musi być przecież odpowiedzialny za drugą osobę. Trafiają się więc różni Szerpowie. Niektórzy nigdy nie weszli na ośmiotysięcznik, niektórzy w trakcie piją alkohol i są nieprzewidywalni – wyjaśnia Adamski.

I dodaje: - Byłem również świadkiem, jak agencje wypuszczały klientów bez odpowiedniego zabezpieczenia tlenowego. Dwa lata temu zdarzyło się, że dwie kobiety zostały wycofane 40 metrów przed szczytem, bo organizatorzy poinformowali je, że nie mają wystarczającej ilości tlenu. Standardy mocno spadły. 15 czy 20 lat temu było inaczej. Takie niespodzianki nie zdarzały się.

Od pierwszego wejścia na Everest w 1953 roku stanęło na nim łącznie pięć tysięcy osób. Ile zginęło? Nie wiadomo. Szacuje się, że ofiar mogło być około 300.