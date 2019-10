W Nepalu uczczono pamięć Jerzego Kukuczki. "Hotel nosić będzie jego imię"

04.06 | Historia człowieka, który mawiał, że woli żyć 5 minut jak lew, niż 10 lat jak mucha. I jak lew właśnie walczył o to, żeby zdobyć jedną z najwyższych i najtrudniejszych gór świata - Nanga Parbat. W końcu zdobył... i już na niej został. Blisko pół roku po śmierci Tomasza Mackiewicza pokażemy reportaż o jego drodze na szczyt - drodze tej życiowej, która była kręta i wyboista, bo zanim pokonał górę - musiał pokonać uzależnienie od heroiny. Być może z tego też wzięła się jego nietypowa już dla współczesnego himalaizmu - idea wspinania się - bez asekuracji, bez wsparcia i bez sponsorów. W ogóle podejście Mackiewicza do życia wymykało się utartym schematom - co podkreślają wszyscy, którzy go znali

W tym gronie była m.in. Cecylia Kukuczka, żona jednego z najsłynniejszych himalaistów świata, drugiego człowieka globu, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, tj. wszystkie 14 ośmiotysięczników (po Włochu Reinholdzie Messnerze) oraz Tomasz Jagielski. Był on ostatnią osobą, poza członkami wyprawy z 1989 r., która rozmawiała z Kukuczką przed jego decydującym atakiem na południową ścianę Lhotse.

Źródło: Facebook/Polskie Himalaje Wśród uczestników uroczystości na trasie pod Everest była min żona Jerzego Kukuczki

Imię wybitnego Polaka otrzymał w czwartek górski hostel Yak Lodge w Dongboche, w którym najczęściej zatrzymywał się himalaista podczas wypraw na ośmiotysięczniki Nepalu.

- Mimo upływu 30 lat doskonale pamiętam Kukuczkę. Był bardzo silnym mężczyzną, bardzo zmotywowanym himalaistą. Nie zamawiał nigdy ryżu, tylko ziemniaki, warzywa, jajka i czasami mięso. Wtedy miejsca dla gości było bardzo mało. Przez lata obiekt rozbudowano i obecnie jest 35 pokoi. Od dziś Yak Lodge nosić będzie imię Jerzego Kukuczki - powiedział 53-letni Tshering Lakpa Sherpa, szef hostelu, w którym zatrzymali się uczestnicy wyprawy Lhotse 2019 Klubu Sportowego Polskie Himalaje.



Urodzony w Katowicach w 1948 r. wspinacz drogę po Koronę Himalajów i Karakorum rozpoczął od zdobycia właśnie Lhotse w 1979 r. Zakończył w 1987 r., wchodząc na najniższy z ośmiotysięczników Sziszapangmę (8013 m). Dziesięć lat później odpadł z niezdobytej wówczas południowej ściany czwartego co do wysokości szczytu globu. Do tragedii doszło na wysokości ok. 8200 m. Wspinał się wówczas z kolegą klubowym (KW Katowice), Ryszardem Pawłowskim. Była to trzecia próba Kukuczki na tej drodze.

Źródło: Facebook/Polskie Himalaje W Nepalu upamiętniono pamięć Jerzego Kukuczki

Czorten z tablicą upamiętniającą Kukuczkę oraz dwóch innych Polaków, którzy zginęli na południowej Lhotse – Rafała Chołdę (1985) i lekarza Czesława Jakiela (1987) znajduje się na szlaku trekkingowym do bazy pod Everestem, u podnóża ekstremalnie trudnej ściany Lhotse, zdobytej po raz pierwszy w 1990 r. przez Rosjan. Miejsce zostało wybrane przez Krzysztofa Wielickiego, piątego człowieka w historii, który wszedł na 14 ośmiotysięczników. Tablicę odsłonili dwaj inni himalaiści Artur Hajzer i Robert Szymczak w dniu 22 marca 2008 roku.