Osiem osób poszukiwanych w Himalajach. "Trasa ekstremalnie niebezpieczna i ryzykowna"

To już 11. ofiara śmiertelna na Mount Everest w ciągu ostatnich dni. 62-letni Amerykanin Christopher John Kulish zdobył najwyższy szczyt świata, jednak zginął w drodze powrotnej. O tłumach na Mount Everest mówi się od kilku lat. W 2019 roku nepalskie władze wydały rekordową liczbę zezwoleń na zdobycie góry. Według krytyków - zbyt dużo. Zdjęcia z kolejek na szlaku obiegły cały świat. Tłok nie jest jednak jedynym powodem tragedii. Nie wszyscy, którzy wyruszają w morderczą wyprawę są do niej wystarczająco dobrze przygotowani. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- To nie powinno tak wyglądać - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS himalaista Leszek Cichy, komentując niezwykłą kolejkę na szczyt i zwiększoną liczbę ofiar, starających się zdobyć Mount Everest. Zdaniem eksperta problemy z wejściem na "Dach Świata" wynikają z problemów z tlenem i aklimatyzacją. - Jeżeli używamy przy łatwej drodze min. 2l/min to [tlenu - przyp. red.] jest na 500 minut. Nawet krócej przy niskim ciśnieniu... Tak naprawdę to jest liczone na styk. Jeśli tam jest jakakolwiek kolejka, to powoduje, że tlenu brakuje - dodał. - To jest możliwe, żeby ominąć kolejkę na Evereście - stwierdziła Miłka Raulin, autorka książki "Siła marzeń", zdobywczyni Korony Ziemi. - Mi skończył się tlen w butli - wyznała.

29.05 | Rząd Nepalu zastanawiają się, jak przeciwdziałać przeludnieniu na drodze na szczyt Mount Everest. W tym sezonie zmarło już jedenastu wspinaczy próbujących zdobyć najwyższą górę świata (8848 metrów). Zdaniem doświadczonych himalaistów winę za to ponoszą nepalskie władze, które wydały dużo więcej pozwoleń na wspinaczkę niż dotychczas.

Śmiertelna kolejka na Mount Everest. "Lawiny turystów bez dorobku i przygotowania" Chętnych do... czytaj dalej » Zaginionych jest osób osiem - czterech Brytyjczyków, dwóch Amerykanów, Australijczyk i Hindus.



Wyprawę zaczęli 13 maja. Wierzchołek główny masywu Nanda Devi - w zachodniej części Himalajów Wysokich, przy granicy z Chinami - sięga 7816 m n.p.m. Jest drugim co do wysokości szczytem w Indiach, 23. na świecie.



Po raz pierwszy zdobyty został w roku 1936 przez wyprawę amerykańsko-brytyjską.

Zauważyli tylko namioty

Akcja ratunkowa rozpoczęła się w sobotę, kiedy grupa nie wróciła do bazy. Od razu poinformowano, że przeszukanie okolicy może zająć kilka dni. Wiadomo, że 22 maja wspinacze założyli obóz na wysokości 4870 m n.p.m. Jego rozmieszczenie sugeruje, że być może szykowali się do wejścia na jeden z niezdobytych wcześniej szczytów w masywie.



Grupie liderował Martin Moran, którego firma od dawna prowadzi ekspedycje w indyjskiej części Himalajów. - On ma ogromne doświadczenie. Nadzieja wciąż jest - oświadczył alpinista Alan Hinkes, przyjaciel Morana. Od razu dodał, że o optymizm jednak trudno. - W przypadku lawiny doświadczenie nie ma żadnego znaczenia - przyznał.

Źródło: Anirban c8 CC BY-SA 4.0 Szczyt masywu Nanda Devi po raz pierwszy zdobyty został w roku 1936

Tymi obawami podzielił się także Jogdande. - Ta trasa jest ekstremalnie niebezpieczna i ryzykowna. Na dodatek mamy informacje, że zeszło tam kilka lawin - oświadczył. Wyjaśnił, że do akcji włączono dwa helikoptery, z których zauważono tylko namioty. Ludzi nie.



W niedzielę, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, poszukiwania zawieszono. Jogdande zapowiedział, że te z powietrza wznowione zostaną w poniedziałek.