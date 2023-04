Himalaista martwy w namiocie, ktoś inny cudem przeżył. Annapurna ostatnio nie ma litości

Annapurna to dziesiąty najwyższy szczyt świata. Leży na północy zachód od Katmandu. Śmiałków, którzy chcą mieć ją na koncie, nie zniechęcają nawet jej tragiczne statystyki. W historii doszło do 365 wejść na szczyt, ale przypadków śmiertelnych też było sporo. Mówi się o co najmniej 72.

Nie bez przyczyny to właśnie ta góra uważana jest za jeden z najbardziej niebezpiecznych, a według wielu nawet najbardziej niebezpieczny szczyt.

Źródło: Getty Images Annapurna to dziesiąty pod względem wysokości szczyt świata

"Najlepszy z najlepszych" zabrany przez Annapurnę

Ostatnia tragiczna historia wydarzyła się zaledwie trzy dni temu. Zmarł Noel Hanna, doświadczony Irlandczyk, który na koncie miał między innymi dziesięć wejść na Mount Everest. Był w drodze ze szczytu. Martwego znaleziono go w namiocie w jednym z obozów.

Przyczyny śmierci nie są jasne, ale środowisko było zaskoczone. "Zginął najlepszy z najlepszych" - pisano.



A very sad day today. Noel Hanna, Ireland’s greatest high altitude climber has passed on Annapurna. He taught me so much, which I will always take with me into the hills. He was patient, funny and totally obsessed with his wife Lynne and their dogs. I can’t believe it. pic.twitter.com/2ssgRsnICL — Bonita (@bonitanorris) April 18, 2023





Ekipy ratownicze mają w Himalajach pełne ręce roboty. Według informacji przekazywanych w ostatnich dniach podjęto dziesiątki mniej lub bardziej spektakularnych akcji. Szans na przeżycie nie mieli trzej przewodnicy, których lawina porwała podczas wejścia na Mount Everest.

O ogromnym szczęściu może mówić natomiast Baljeet Kaur. Indyjska himalaistka także stanęła na szczycie Annapurny, problemy również zaczęły się, gdy podjęła próbę zejścia. Wszystko chciała zrobić bez dodatkowego wspomagania tlenowego. Organizm nie wytrzymał. Wyczerpana zaczęła słabnąć.

Została uznana za zaginioną, niektórzy podawali nawet informacje o jej śmierci. Noc spędziła wysoko w ścianie, na wysokości 7400 metrów. W końcu dotarł do niej helikopter, którzy szczęśliwie przetransportował ją do szpitala.

Mieli wytyczyć drogę, wrócą jako bohaterowie

Bohaterem kolejnej, wręcz brawurowej akcji ratowniczej, okazali się Adam Bielecki i Mariusz Hatala.

Polacy do Nepalu przyjechali wytyczyć nową drogę na północno-zachodniej ścianie Annapurny, tymczasem wrócą jako bohaterowie, ratującżycieuwięzionego w szczelinie Anuraga Maloona wysokości ok. 5800 m n.p.m. Indyjski himalaista w ciężkim stanie trafił do szpitala, tego samego co Kaur.

Źródło: Getty Images Magoo jest w ciężkim stanie

- Myślałem, że szukam ciała w tej szczelinie na głębokości 50 metrów. Zorientowałem się, że jednak żyje - relacjonował potem Bielecki.

We commend Adam Bielecki @AdamTheClimber for his unwavering courage and professionalism in the face of danger. Thank you for your incredible bravery and expertise in rescuing Anurag Maloo from the crevasse on Annapurna I (8091 m). Your help in rescuing Anurag Maloo from the… pic.twitter.com/bHrJj0Gq52 — Everest Today (@EverestToday) April 20, 2023

Na nartach z ośmiotysięcznika

Na początku tygodnia byliśmy świadkami innego "polskiego sukcesu" w Himalajach. Bartek Ziemski najpierw na szczyt Annapurny wszedł, a następnie dokonał zjazdu na nartach, który nagrywał towarzyszący mu Oswald R. Pereira.

- Atak szczytowy trwał około dziesięć godzin, był dość intensywny, długi, żmudny i karkołomny - przekazał Pereira.

W Nepalu są setki wspinaczy. W kolejnych tygodniach można się spodziewać ich jeszcze więcej. Sezon letni w Himalajach dopiero się rozpoczął.