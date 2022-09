Hilaree Nelson nie żyje. Doświadczona amerykańska alpinistka zginęła podczas zjazdu z ośmiotysięcznika

24.02 | W sobotę w Szwajcarii ratownicy górscy Air Zermatt znaleźli ciała dwóch alpinistów - przekazała lokalna policja. Jak informuje branżowy portal wspinanie.pl, to obywatele Polski. Mieli zginąć podczas wspinaczki na szczyt Matterhorn w Alpach Pennińskich.

Amerykankę uważano od poniedziałku za zaginioną. Razem ze swoim partnerem Jimem Morrisonem zdobyła szczyt ósmego co do wysokości ośmiotysięcznika Manaslu (8163 m).

Niestety, podczas zjazdu na nartach wpadła do szczeliny lodowca.

Źródło: Getty Images Ciało Nelson przetransportowano helikopterem

W poszukiwaniach alpinistki brały udział helikoptery. Akcję ratunkową utrudniały niekorzystne warunki atmosferyczne. Jej ciało namierzono w środę na zboczu Larke Peak. 49-letnią zmarłą przewieziono do Katmandu na obdukcję.

"26 września o godzinie 10:42 dotarliśmy na szczyt Manaslu w trudnych warunkach. Ze wspinaczki szybko przeszliśmy na jazdę na nartach w zimnie i na wietrze. Ja jechałem pierwszy, a po kilku zakrętach Hilaree podążyła za mną i rozpoczęła się lawina. Została powalona i zrzucona wąskim śnieżnym zboczem w dół południowej strony (przeciwnej do trasy wspinaczkowej). Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby ją zlokalizować, ale nie mogłem. Miałem nadzieję znaleźć ją żywą i przeżyć z nią swoje życie. Ostatnie dwa dni spędziłem na poszukiwaniach z powietrza w helikopterze" - napisał w środę po południu na swoim Instagramie jej partner.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jim Morrison (@jimwmorrison)

Pierwsza taka kobieta

Ta doświadczona himalaistka, która łączyła umiejętności wspinaczkowe ze skialpinizmem, zapisała się jako pierwsza kobieta w historii, która w czasie krótszym niż 24 godziny zdobyła dwa ośmiotysięczniki - Mount Everest i Lhotse. Zjechała na nartach z Czo Oju i jako pierwsza kobieta z Makalu.



Hilaree została wyróżniona tytułem National Geographic Adventurer of the Year w 2018 roku.

"Nie ma słów, by opisać miłość do tej kobiety, mojejo partnerki życiowej, mojej ukochanej, mojej najlepszej przyjaciółki i mojej górskiej partnerki. Codziennie była latarnią morską w moim życiu (...) Moja strata jest nie do opisania. Hilaree jest najbardziej inspirującą osobą (...) Jestem zdruzgotany jej utratą" - dodał Morrison.