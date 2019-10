Elisabeth Revol wraca do ostatnich chwil z Tomaszem Mackiewiczem. "Muszę żyć z tym obrazkiem"

Video: tvn24

Historia Tomasza Mackiewicza w "Czarno na białym"

04.06 | Historia człowieka, który mawiał, że woli żyć 5 minut jak lew, niż 10 lat jak mucha. I jak lew właśnie walczył o to, żeby zdobyć jedną z najwyższych i najtrudniejszych gór świata - Nanga Parbat. W końcu zdobył... i już na niej został. Blisko pół roku po śmierci Tomasza Mackiewicza pokażemy reportaż o jego drodze na szczyt - drodze tej życiowej, która była kręta i wyboista, bo zanim pokonał górę - musiał pokonać uzależnienie od heroiny. Być może z tego też wzięła się jego nietypowa już dla współczesnego himalaizmu - idea wspinania się - bez asekuracji, bez wsparcia i bez sponsorów. W ogóle podejście Mackiewicza do życia wymykało się utartym schematom - co podkreślają wszyscy, którzy go znali

»