Urubko chce wspiąć się na Broad Peak zimą. W towarzystwie byłej Miss Finlandii

30.03 | Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuje się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" TVN24.

26.02.| Wchodziłem na stok już 10 razy, włożyłem w to dużo pracy, sporo zrobiłem sam. Starałem się robić co tylko mogłem, ale ciągle coś nie tak. Myślę, że będzie lepiej, jeżeli ja zejdę, a zespół nie będzie w żaden sposób ode mnie zależny - powiedział Denis Urubko w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą. - Są bardzo silni. Mają jeszcze trzy tygodnie na osiągnięcie celu - dodał.

Urubko ma na koncie wiele wybitnych osiągnięć. Jest on m.in. zdobywcą Korony Himalajów i Karakorum. W Polsce zrobiło się o nim głośno na początku 2018 roku po tym, jak wraz z Adamem Bieleckim uratowali francuską alpinistkę Elisabeth Revol na Nanga Parbat (8126 m n.p.m.).

"Zima Urubki"

Elisabeth Revol wraca do ostatnich chwil z Tomaszem Mackiewiczem. "Muszę żyć z tym obrazkiem" Półtora roku po... czytaj dalej » Urubko stanął na wszystkich ośmiotysięcznikach Ziemi, ale to od dawna już mu nie wystarcza. Teraz stara się wchodzić na najwyższe szczyty przede wszystkim zimą. Jego zdaniem dla himalaistów definicję tej pory roku spełnia tylko okres zimy meteorologicznej, czyli czas od 1 grudnia do 28 lub 29 lutego.



Wychodząc z tego założenia Urubko, chce jako pierwszy człowiek na świecie wejść zimą na Broad Peak. Nie przyjmuje do wiadomości, że w 2013 roku uczyniła to już polska wyprawa, ponieważ dokonała tego 5 marca (czyli w czasie zimy kalendarzowej).

Miss w ekipie

Urubko właśnie ogłosił, z kim będzie się wspinał na dwunasty najwyższy szczyt globu. W jego zespole znajdzie się bardzo doświadczony wspinacz Don Bowie. Kanadyjczyk ma na rozkładzie m.in. drugi szczyt Ziemi - K2 (8611 m n.p.m.). Co ciekawe do ekipy trafiła także przyjaciółka Bowie’ego Lotta Hintsa. Ta 30-letnia Finka jest znana głównie z tego, że wygrała tytuł tytuł miss swojego kraju w 2013 roku. Potem pracowała głównie jako modelka. Często mówiło się o jej romansach m.in. z sześciokrotnym mistrzem świata Formuły 1 Lewisem Hamiltonem. W 2016 roku wyszła za mąż za fińskiego hokeistę Kristiana Nakyva'ę, ale w połowie obecnego roku złożyli pozew o rozwód.

Hintsa nie ma spektakularnych osiągnięć wspinaczkowych, choć brała już udział np: w wyprawie na Gasherbrum II (8035 m n.p.m.), która zakończyła się wejściem na szczyt nową drogą przez Urubkę.





Hintsa nie ma spektakularnych osiągnięć wspinaczkowych, choć brała już udział np: w wyprawie na Gasherbrum II (8035 m n.p.m.), która zakończyła się wejściem na szczyt nową drogą przez Urubkę. Tak naprawdę on i Bowie dopiero uczą piękną blondynkę tajników trudnej sztuki zdobywania najwyższych gór. Finka ma jednak sporo zapału.



- Najlepszym sposobem na szybką naukę jest wspinanie się z ludźmi, którzy są w tym lepsi ode mnie. To dla mnie zaszczyt - napisała w październiku na Instagramie. Broad Peak zimą z pewnością wiele ją nauczy.

Urubko najbliższą wyprawę zamierza rozpocząć w Karakorum 13 grudnia. W ciągu kolejnych czterdziestu dni planuje przygotować drogę na szczyt i zaatakować go wraz z Bowie'm. Ma także pozwolenie na wspinanie się na pobliskie K2, ale ten cel jest obecnie dla niego na drugim miejscu.