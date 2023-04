Polacy zdobyli Annapurnę. W ambitnych planach zjazd na nartach

07.08.| Mam specyficzne spostrzeżenia i wspomnienia ze szczytu K2, ponieważ w zasadzie nie było to jak u normalnego wspinacza, który wchodzi na szczyt i celebruje to, czuje jakąś radość. Dla mnie to był cel pośredni, w zasadzie to się wszystko tam zaczynało. Miałem tego świadomość i szybko przygotowywałem się do zjazdu. Wszystko zadziałało na dole - opowiadał w "Faktach po Faktach" Andrzej Bargiel, skialpinista o swojej wyprawie.

Ziemski planuje zjechać na nartach z wierzchołka. Chce też powtórzyć ten czyn na Dhaulagiri (8167 m n.p.m.).

Polacy weszli na Annapurnę

- Zdobyli szczyt i to jest połowa roboty - powiedział prezes PZA Piotr Pustelnik. - Teraz Bartek będzie chciał zjechać na nartach i to jest istotna wartość dodana do tego osiągnięcia. Na pewno weszli szybko, w świetnym tempie. Dokonali tego w ciągu około dwóch tygodni od założenia bazy. Bartek ma doskonałe zdolności adaptacyjne. Jego osobisty sukces jest niewątpliwie ogromny - ocenił zdobywca wszystkich ośmiotysięczników.



Czy wiadomo coś więcej na temat dokonanego wejścia?



- Informacje na razie są szczątkowe - wyjaśnił Pustelnik. - Nie wiem, jaką ścianą oni szli, najpewniej północną, tak zwaną drogą francuską, która do technicznie trudnych nie należy. Jednak jest niebezpieczna, ponieważ istnieje tam zagrożenie ze strony niestabilnych seraków. To, którędy Bartek będzie chciał zjechać, też jest istotne, jeśli nie najistotniejsze. Może zjedzie tak zwaną drogą niemiecką, ale tam trzeba na kilkudziesięciu metrach zjechać na linie albo wybierze Dutch Rib, albo jeszcze jakąś inną. Będzie musiał wybrać odpowiednią linię zjazdu.

Ambitny projekt

- Jeśli się uda, będzie to wielki sukces dla polskiego himalaizmu - kontynuował Pustelnik. - Projekt jest bardzo ambitny. Zakłada zdobycie dwóch szczytów. Oprócz Annapurny będzie to Dhaulagiri. Mogą to wykonać jeszcze w tym sezonie. Szczyty dzieli stosunkowo niewielka odległość. Licząc od doliny, to będzie około 70 kilometrów. Jeśli mają dobrą aklimatyzację, mogą dokonać celu nawet w jednym wyjściu. Z tego, co ja pamiętam, jak tam byłem, to zjazd z Dhaulagiri powinien być łatwiejszy. Według mnie ten projekt śmiało może zakończyć się sukcesem - zakończył wybitny himalaista.

Annapurna to dziesiąty co do wielkości szczyt nad poziomem morza (8091 m), posiada trzy wierzchołki. Został zdobyty po raz pierwszy 3 czerwca 1950 roku przez Maurice’a Herzoga oraz Louisa Lachenala, co czyni go pierwszą górą powyżej ośmiu tysięcy metrów, na której stanął człowiek. Zimowego wejścia jako pierwsi dokonali 3 lutego 1987 roku polscy himalaiści Artur Hajzer i Jerzy Kukuczka.