Bargiel zmuszony do poddania się. Nie zjedzie na nartach z Mount Everestu

"Jestem zmuszony do zakończenia wyprawy. Prognozy pogody na najbliższe dni i tygodnie pogarszają się. Mocny opad śniegu i silny wiatr uniemożliwi nam zrealizowanie celu" - napisał w poniedziałkowe popołudnie w mediach społecznościowych.



I am forced to decide to end the expedition. The weather forecast for the next days and weeks is getting worse. Heavy snowfall and strong wind, will make it impossible to reach our goal.



W ostatnich dniach Bargiel podjął próbę ataku szczytowego na najwyższą górę świata (8848 m), ale był zmuszony do jej przerwania z powodu złych warunków atmosferycznych.

"Przy silnym wietrze Andrzej i Janusz Gołąb - dotarli do obozu 4. Z uwagi na porywiste podmuchy wiatru powyżej 70 km/h i brak możliwości rozstawienia namiotu w C4 zapadła decyzja o wstrzymaniu ataku szczytowego i zejściu do C2, z możliwością zatrzymania się w C3, w celu podjęcia kolejnej próby ataku w dniu jutrzejszym, gdyby warunki pogodowe na to pozwoliły" - poinformował w czwartek zespół medialny Bargiela na Facebooku.

Teraz jest już jasne, że do kolejnej próby nie dojdzie.

Wrócił na Mount Everest po trzech latach

Bargiel, który w lipcu 2018 r. jako pierwszy na świecie zjechał na nartach ze szczytu K2 (8611 m) w Karakorum, na Everest wyruszył pod koniec sierpnia. Zakładał, że atak szczytowy, bez użycia tlenu, a następnie zjazd na nartach do bazy nastąpi po koniec września, ewentualnie na początku października.



W kameralnej wyprawie uczestniczyli wybitny polski himalaista Janusz Gołąb, który razem z Adamem Bieleckim wszedł jako pierwszy na świecie zimą (9 marca 2012 r.) na Gaszerbrum I (8068 m), brat skialpinisty Bartek (odpowiedzialny za realizację filmu, obsługę drona) oraz fotograf i kamerzysta. Gołąb towarzyszył ratownikowi TOPR w zakończonej sukcesem wyprawie na K2.



Bargiel wrócił pod Everest po trzech latach - wówczas na drodze w realizacji planów stanęła pogoda (deszcze), a przede wszystkim lodowy serak (fragment wysokogórskiego lodowca) wiszący nad częścią drogi nad lodowcem Icefall (przez niego przechodzą wszystkie wyprawy zmierzające klasyczną drogą na Everest), zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników akcji. Potem na przeszkodzie kontynuacji projektu stanęła pandemia koronawirusa.