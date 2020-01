„Zawisłem w czarnej dziurze do góry nogami”. Wyprawa w Karakorum zakończona

Wrócili do gry, ale na K2 karty rozdaje pogoda. Na razie wieje, więc plany trzeba zawiesić. Polscy himalaiści, w tym trzej ratownicy z Nanga Parbat, krok po kroku zbliżają się do niezdobytego zimą szczytu. Najpierw muszą założyć obóz trzeci, potem czwarty. Kiedy ostateczny atak?

5.02 | - Przede wszystkim sprzęt biwakowy i specjalne maszynki do gotowania, która służy nie tylko do posiłków, ale i ogrzewania się. To podstawa - opowiadał o ekwipunku na K2 na antenie TVN24 Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na K2.

11.02 | - Helikopter go zabrał do szpitala w Skardu. Będzie miał prześwietlone przedramię i zapadnie diagnoza. Zobaczymy czy faktycznie jest to złamanie, czy tylko duże stłuczenie. W zależności od tego, Rafał prawdopodobnie poleci do kraju. Dla niego wyprawa - w takim przypadku - by się kończyła - powiedział w niedzielę rano, w rozmowie z TVN24 Janusz Majer, kierownik wyprawy na K2.

18.02 | Przed Adamem Bieleckim i Denisem Urubko duże wyzwanie - Czarna Piramida. To bardzo wymagający odcinek. Ich celem jest założenie obozu trzeciego na wysokości około 7300 m. Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk idą w kierunku obozu drugiego. Trzeba przenieść drugi namiot trochę wyżej, na 6700 pod Komin House'a, bo stał za nisko. Do bazy wysuniętej, oddalonej od głównej o prawie dwie godziny marszu, wyruszą dziś Marcin Kaczkan i Dariusz Załuski - poinformował w poniedziałek kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki.

24.02 | - Jest to dość trudna sytuacja. Denis Urubko podjął decyzję o samodzielnym wyjściu, ale działał w obrębie zimowej narodowej wyprawy na K2, która działała wspólnie. Obozy były zakładane wspólnie. Cała praca też. Jeśli uczestnik takiej wyprawy zdobędzie szczyt, jest to sukces całej ekipy - powiedział na antenie TVN24 Michał Leksiński, rzecznik wyprawy na K2.

26.02 | - Widać rozczarowanie jego decyzją o samodzielnym ataku. Denis przecież został zaproszony do tej wyprawy - podkreślił Robert Jałocha. Reporter "Faktów" TVN jest w bazie pod K2. Nakreślił też kilka scenariuszy, jakich można spodziewać się po powrocie Urubki do kolegów

26.02 | To koniec wyprawy na K2 dla Denisa Urubki. "Zgodnie ze swoimi przekonaniami dotyczącymi końca sezonu zimowego, postanowił opuścić Zimową Wyprawę na K2" - czytamy w oświadczeniu Polskiego Himalaizmu Zimowego w mediach społecznościowych. Informację potwierdził na antenie TVN24 rzecznik wyprawy. - Powrót Denis nastąpi najprawdopodobniej we wtorek - przyznał Leksiński.

26.02.| Wchodziłem na stok już 10 razy, włożyłem w to dużo pracy, sporo zrobiłem sam. Starałem się robić co tylko mogłem, ale ciągle coś nie tak. Myślę, że będzie lepiej, jeżeli ja zejdę, a zespół nie będzie w żaden sposób ode mnie zależny - powiedział Denis Urubko w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą. - Są bardzo silni. Mają jeszcze trzy tygodnie na osiągnięcie celu - dodał.

27.02 | Mimo fatalnych warunków pogodowych na K2 uczestnicy polskiej narodowej wyprawy nie tracą dobrych humorów. - Cóż, jest fajnie. Mam blisko do K2. Najlepszy widok moim zdaniem - śmieje się Maciej Bedrejczuk, który wraz z Marcinem Kaczkanem musiał wrócić do bazy, bez planowanej aklimatyzacji na wysokości 7 tysięcy metrów.

1.03 | - Idę w góry cieszyć się życiem - krzyczy na zboczu K2 Marek Chmielarski. Film ze wspinaczki do obozu drugiego mrozi krew w żyłach. - Napieramy Rysiu! - można usłyszeć komentarz i zobaczyć polskiego himalaistę wchodzącego po niemalże pionowej ścianie, do tego przy porywistym wietrze.

2.03 | Najnowsze informacje od prognostów nie napawają optymizmem uczestników wyprawy na K2. Działania w górze trzeba odłożyć o kilka dni, do tego istnieje duże zagrożenie lawinowe. - Jeśli tak będzie, to bardzo nam to utrudni działanie. Będziemy musieli zastanowić się, co dalej - przyznał kierownik sportowy ekipy Janusz Gołąb.

4.03 | - Mamy okno pogodowe, które nie jest za długie. Na pewno jest to ostatnie okno w marcu. Chcielibyśmy je wykorzystać. W poniedziałek jest wyjście rekonesansowe z możliwością aklimatyzacji. Potem trzeba zejść niżej, odpocząć i dopiero atakować. Jeśli nastąpi atak szczytowy, to na końcu okna pogodowego - powiedział w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na K2.

4.03 | - Według prognoz wygląda na to, że będziemy mieli co najmniej cztery dni ładnej pogody, tzn. stosunkowo niski wiatr i małe opady. Będziemy próbowali wykorzystać to okno pogodowe na maksa - powiedział w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą Adam Bielecki, uczestnik narodowej wyprawy na K2.

05.03 | Piotr Pustelnik przyznał w rozmowie z TVN24, że wiadomość o zakończeniu zimowej wyprawy na K2 bardzo go zaskoczyła. - Ale bardzo sobie cenię takie decyzje, bo one oznaczają, że to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo ludzi, jest na pierwszym miejscu - oznajmił zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, czyli wszystkich czternastu ośmiotysięczników świata.

05.03 | Polscy himalaiści na pewno nie zrezygnują z marzenia o pierwszym zimowym zdobyciu K2. Muszą je tylko odłożyć na przyszłość. - Ta góra jest do zdobycia zimą. Jak najbardziej widzę sens powrotu właśnie na tę drogę, czy to przyszłej, czy kolejnej zimy - oznajmił Adam Bielecki w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą.

"Czułem, że spadam w otchłań". Dramatyczna relacja z Karakorum Włoscy wspinacze... czytaj dalej » Moro to światowa czołówka aktywnych himalaistów. Jest jedynym, który dokonał pierwszych zimowych wejść na cztery ośmiotysięczniki.

Razem z Lunger, rodaczką, mieli ambitny, dotąd nie zrealizowany przez nikogo plan. Zamierzali zdobyć zimą dwa ośmiotysięczniki w Karakorum. To drugi po Himalajach najwyższy łańcuch górski. Włosi za cel obrali Gaszerbrum I (8080 m) i Gaszerbrum II (8035 m).

Spadł do szczeliny

Dokonanie historycznej rzeczy muszą przełożyć. W niedzielę cudem wyszli z opresji. Byli na początku drogi na pierwszy ze szczytów, na wysokości ok. 5500 m. Kierowali się do obozu drugiego, gdy nagle pod Moro załamała się powierzchnia i spadł do szczeliny, jakieś 20 m w dół. Na szczęście był związany liną z Lunger, która szła przed nim. W krytycznym momencie lina owinęła się wokół dłoni kobiety.

Tak Moro opisuje dramatyczne wydarzenia z weekendu na łamach dziennika "Corriere della Sera":

- Zacząłem spadać w głąb szczeliny. Zawisłem w czarnej dziurze szerokiej maksymalnie na pięćdziesiąt centymetrów. Wisiałem do góry nogami. Dziura była głęboka na jakieś dwieście metrów. Słyszałem krzyk Tamary, którą pod moim ciężarem zjechała na krawędź otchłani.

Nie czuła dłoni

Dalej włoski dziennik cytuje Lunger. - Lina potężnie ścisnęła mi dłoń. Minęły dwie minuty, a czułam, jakby to była wieczność. Nie płynęła mi krew, już nie czułam dłoni. Pomyślałam: albo go stracę, albo oboje skończymy w szczelinie i nikt nas już nie znajdzie. Krzyczałam, płakałam - relacjonuje himalaistka.

Moro zdołał zachować przytomność umysłu. Udało mu się chwycić śrubę lodową, którą miał w uprzęży. Walka o życie miała trwać dwie godziny. Tyle zajęło mu czasu na opuszczenie szczeliny i powrót do koleżanki. - Gdy już się wydostałem, przytuliliśmy się. Powiedziałem: dobra dziewczynka. Zdałaś alpejski kurs ratunkowy – śmieje się dziś Moro.









Czekają na powrót do Włoch

Lunger siłą woli utrzymała 90-kilogramowy ciężar – kolegę i jego plecak, który z ekwipunkiem został w przepaści. – Chciałem się po niego wrócić, ale po drodze straciłem raki. To był sygnał, żeby nie kusić więcej losu – przyznaje Moro.

Dziś oboje są w Skardu, w Pakistanie. Zostali opatrzeni w tamtejszym szpitalu. Lunger na razie odzyskała czucie w dwóch palcach. Liczy, że za kilka tygodni będzie lepiej z pozostałymi.

Wyprawę oficjalnie zakończyli. Czekają na powrót do Włoch. Na miejscu są fatalne warunki, pada śnieg i na lot do Islamabadu, skąd mogliby odlecieć do Italii, muszą poczekać przynajmniej do przyszłego tygodnia.