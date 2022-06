Wystartował wyścig 24h Le Mans 2022. Oglądaj na żywo w Eurosporcie

Oto co miał do powiedzenia jedyny polski kierowca na starcie wyścigu.

Wyścig 24h Le Mans oraz wszystkie sesje na torze można oglądać na żywo w kanałach Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Ferrari uchyliło rąbka tajemnicy przed powrotem do najwyższej klasy w 24h Le Mans Dokładnie 49 lat... czytaj dalej » Start wyścigu 24 Le Mans to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów przez kibiców sportów motorowych. Tegoroczna edycja wyścigu na Circuit de la Sarthe jest już 90. w historii. To prawdziwa próba zarówno dla ludzi, jak i maszyn.

Na starcie stanęły 62 maszyny, podzielone na cztery kategorie. W najwyższej i najbardziej prestiżowej LMH zdecydowanym faworytem jest ekipa Toyota Gazoo Racing. Japoński zespół triumfował w klasyfikacji generalnej w czterech poprzednich edycjach.

Oczy polskich fanów zwrócone są na klasę LMP2, gdzie dwie maszyny wystawiła ekipa Inter Europol Competition. Jednym z trzech kierowców zielono-żółtej Oreki 07-Gibson z numerem 34 jest Jakub Śmiechowski. W stawce nie zabraknie również Roberta Kubicy. Poprowadzi on Orecę w barwach Prema Orlen Team.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rozmowa z Robertem Kubicą przed startem 24h Le Mans

24h Le Mans 2022 w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Uroczysty start odbył się w sobotę o 16.00. Rozstrzygnięcia zapadną 24 godziny później. Cały wyścig na żywo można śledzić w Eurosporcie 1. Dodatkowo w Eurosporcie Extra w player.pl widzowie mogą korzystać z kamer w 15 kokpitach i kamery helikoptera. W godzinach 15.00-16.45 dostępne są również ujęcie ze sterowca.

Oprócz tego w Eurosporcie Extra do dyspozycji kibiców są pomiary czasów, mapa toru z aktualną pozycją kierowców oraz komunikaty wyścigowe i pogodowe.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kamera z kokpitu Toyoty z numerem 8 podczas 4. treningu przed 24h Le Mans

24 Le Mans: historia

Odkrywamy tajemnice kokpitu mistrzowskiego auta wyścigu 24h Le Mans Przed... czytaj dalej » 24-godzinny Le Mans to najstarszy wyścig długodystansowy na świecie, którego początki sięgają 1923 roku. Rywalizacja odbywa się na Circuit de la Sarthe, którego pętla wiedzie po torze zamkniętym oraz drogach publicznych. Obecnie liczy sobie ona 13 626 metrów, co czyni ją najdłuższą w całym kalendarzu FIA WEC.



Na kierowców czekają długie proste, słynne zakręty Porsche, Indianapolis, Tertre Rouge czy też Szykana Dunlopa. Choć po modyfikacjach i dodaniu kilku szykan, które spowolniły samochody na prostej Mulsanne, obiekt jest nadal bardzo szybki i niebezpieczny, szczególnie w nocy, gdy o sobie daje znać duże zmęczenie kierowców.



Prowadzący samochody mają na każdej pętli do pokonania 33 zakręty (20 prawych i 13 lewych). W 2021 roku przez 24 godziny przejechano 371 okrążeń, w sumie dało to 5054,5 km.



Rekord prędkości wynosi 407 km/h, został ustanowiony w 1988 roku przez Rogera Dorchy'ego, który jechał Peugeotem P-88. Najdłuższy dystans pokonano w trakcie wyścigu w 2010 roku - 5410,7 km czyli 397 okrążeń.