Rosjanin wystąpi w mistrzostwach świata. Znalazł sposób, jak ominąć sankcje

Kubica wraca na tor. O wysoką lokatę powalczy w Portugalii Czas na drugą... czytaj dalej » Decyzja Kwiata nie wydaje się przypadkowa. Dzięki włoskiej licencji będzie mógł startować w imprezach Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) bez konieczności podpisywania dokumentu o neutralności politycznej, w którym znajduje się fragment o potępieniu rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Zresztą jako Rosjanin i tak byłby zmuszony startować pod neutralną flagą.

Włochy drugą ojczyzną Kwiata

Kierowca od lat związany jest z Włochami i płynnie mówi w tamtejszym języku. Na Półwysep Apeniński przeniósł się wraz z rodziną jako nastolatek, by startować tam w seriach kartingowych. Część Rosjan ma jednak do zawodnika z Ufy pretensje, że zdecydował się na starty z licencją innego kraju, o czym przekonać się można w mediach społecznościowych.

- Lamborghini jest doskonale znaną włoską marką, ze wspaniałą historią w sportach motorowych. Dla mnie, jako osoby dorastającej we Włoszech, to dodatkowy powód do dumy – przyznał Kwiat.

Źródło: Getty Images Daniił Kwiat będzie startował z włoską licencją

Kwiat przeciwnikiem sankcji FIA

Rosjanin przygodę z regularnymi startami w F1 zakończył w 2020 roku. Reprezentował wówczas barwy zespołu AlphaTauri, którego właścicielem jest Red Bull. Rok później był już tylko kierowcą rezerwowym.

W 2022 roku miał już startować w WEC w klasie LMP2 dla G-Drive Racing. Rosyjska ekipa wycofała się jednak z rywalizacji po reakcji FIA na inwazję na Ukrainę. Kwiat nazwał wówczas sankcje i ograniczenia dotyczące rosyjskich sportowców "niesprawiedliwymi i dyskryminującymi”.

Mimo to nie zdecydował się na opuszczenie serii. W tym roku w LMP2 startuje w barwach Prema Racing, zespołu współpracującego z Lamborghini.

Źródło: Getty Images Daniił Kwiat jest obecnie kierowcą Prema Racing

Od przyszłego roku jego kolegą w nowym teamie będzie inny kierowca znany z F1 Romain Grosjean. Tak doborowa obsada ma sprawić, że Lamborghini podbije najwyższą w WEC klasę Hypercar.