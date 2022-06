Historyczny wynik Kubicy. Toyota znów najlepsza w 24h Le Mans

Oto co miał do powiedzenia jedyny polski kierowca na starcie wyścigu.

Walczył o podium w 24h Le Mans, rywal pozbawił go marzeń. "Głupota, nie znajduję słów" Alexander Sims... czytaj dalej »

Wyścig 24h Le Mans można oglądać z odtworzenia w Eurosporcie Extra w Playerze

Tegoroczny wyścig na słynnym torze Circuit de la Sarthe odbył się po raz 90. Na starcie stanęły 62 ekipy, które walczyły w czterech kategoriach.

Zdecydowanym faworytem klasyfikacji generalnej była ekipa Toyota Gazoo Racing. Japoński zespół, który wygrywał w czterech ostatnich edycjach startował w klasie Le Mans Hypercar (LMH).

LMH to nowa uniwersalna kategoria dla pojazdów o wysokich osiągach, otwarta zarówno dla specjalistycznych prototypów, jak i wyścigowych wersji hipersamochodów drogowych.

Toyota pokazała klasę

Oba auta Toyoty, te z numerami 8 oraz 7, od początku jechały znakomicie i można było spodziewać się, że jeśli nie przytrafi im się żadna awaria lub wypadek, to właśnie one zakończą zmagania na pierwszych dwóch miejscach.

W klasie LMP2 w zespole Prema Orlen Team zaprezentował się Kubica. Jego partnerami byli Szwajcar Louis Deletraz i debiutant Włoch Lorenzo Colombo.

Bardzo dobrze wyglądał również team Inter Europol Competition, który wystawił dwa auta. W tym z numerem 34 jechał Jakub Śmiechowski.

Oglądasz Wideo: Eurosport 24h Le Mans. Kraksa Brendana Iribe z Team Project 1

Na szczęście w tym roku od początku do końca wyścigu obyło się bez poważnych kraks. Tylko osiem zespołów - w tym zaledwie jeden w klasie LMP2 - nie dojechało do mety. Najważniejsze, że nikt nie odniósł obrażeń.

Cztery godziny przed zakończeniem rywalizacji samochody Inter Europol Competition były na 11. oraz 14. miejscu, a team m.in. z Kubicą za kierownicą, Prema Orlen Team, był drugi w klasyfikacji LMP2. Pewnie prowadził w "generalce" samochód Toyoty z numerem 8. Jego prowadzili Sebastien Buemi (Szwajcaria), Brendon Hartley (Nowa Zelandia) i Ryo Hirakawa (Japonia).

Ostatnia godzina zmagań była spokojna. W klasyfikacji generalnej i w poszczególnych klasach nie doszło do większych zmian.

Oglądasz Wideo: Eurosport Załoga Toyoty nr 8 wygrała wyścig 24h Le Mans

Zwyciężyło auto Toyoty z numerem 8, na drugim miejscu dojechało auto z numerem 7, a na trzecim amerykański Glickenhaus z numerem 709.

W klasie LMP2 najlepszy okazał się samochód zespołu Jota. Na drugim miejscu ekipa Prema Orlen Team (9) z Kubicą, która jednocześnie była szósta w "generalce". Inter Europol Competition zakończył wyścig na pozycjach 13. i 14.

- To historyczna chwila dla polskiego sportu motorowego. Po raz pierwszy na podium Le Mans zobaczymy naszego kierowcę - cieszył się w Eurosporcie 1 Grzegorz Gac.

Oglądasz Wideo: Eurosport 24h Le Mans. Załoga JOTA nr 38 wygrała w klasie LMP2

Przed rokiem ekipa Polaka nie ukończyła wyścigu. Auto odmówiło posłuszeństwa w ostatniej godzinie rywalizacji.

Źródło: Getty Images Robert Kubica podczas wyścigu 24h Le Mans

24 Le Mans: historia

24-godzinny Le Mans to najstarszy wyścig długodystansowy na świecie, którego początki sięgają 1923 roku. Rywalizacja odbywa się na Circuit de la Sarthe, którego pętla wiedzie po torze zamkniętym oraz drogach publicznych. Obecnie liczy sobie ona 13 626 metrów, co czyni ją najdłuższą w całym kalendarzu FIA WEC.



Prowadzący samochody mieli na każdej pętli do pokonania 33 zakręty (20 prawych i 13 lewych). W 2021 roku przez 24 godziny przejechano 371 okrążeń, w sumie dało to 5054,5 km. W roku najlepszy samochód przejechał 380 kółek.



Rekord prędkości wynosi 407 km/h, został ustanowiony w 1988 roku przez Rogera Dorchy'ego, który jechał Peugeotem P-88. Najdłuższy dystans pokonano w trakcie wyścigu w 2010 roku - 5410,7 km, to 397 okrążeń.

Źródło: Eurosport Wyniki 24h Le Mans. Klasa Hypercar

Źródło: Eurosport Wyniki 24h Le Mans. Klasa LMP2

Źródło: Eurosport Wyniki 24h Le Mans. Klasa GTE PRO