Groźny wypadek w 24h Le Mans. "Mogli liczyć się w walce o podium"

24h Le Mans to jeden z najważniejszych wyścigów długodystansowych

Realizator tym razem udał się do garażu polskiej ekipy.

Zobacz fragment programu “Power of Sport”, w którym przedstawiono fenomen wyścigu długodystansowego 24h Le Mans.

Power of Sport: 24h Le Mans

Podczas trzeciego treningu przed 24h Le Mans doszło do małej kolizji pomiędzy samochodem z numerem 9 a innym autem. Wówczas za kierownicą Premy zasiadał Robert Kubica. 24h Le Mans na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Na trochę ponad godzinę przed końcem trzeciego treningu doszło do poważnego wypadku z udziałem samochodu z numerem 13. Z tego powodu wywieszono czerwone flagi. 24h Le Mans na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Michael Fassbender po udziale w czwartym treningu przed 24h Le Mans. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Start przystawki przed daniem głównym, w postaci wyścigu Road to Le Mans.

Start wyścigu Road to Le Mans

Dwa samochody zamieszane w kraksę podczas wyścigu Road to Le Mans.

Wypadek podczas wyścigu Road to Le Mans

Oto co miał do powiedzenia jedyny polski kierowca na starcie wyścigu.

Wyścig 24h Le Mans oraz wszystkie sesje na torze można oglądać na żywo w kanałach Eurosport 1, Eurosport 2 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Kubica w czołówce. 24h Le Mans wkracza w decydującą fazę 24h Le Mans 2022... czytaj dalej » Do kraksy z udziałem Iribe doszło na nieco ponad siedem godzin przed końcem rywalizacji. Zbliżając się do szykany Daytona, Amerykanin nagle stracił przyczepność z torem i z dużym impetem uderzył w bandy.

"Koniec wyścigu"

Kierowcy Team Project 1 szczęśliwie nie stało się nic poważnego i po kilku chwilach od zdarzenia opuścił on swój bolid.

To jednak wielki cios dla ekipy oznaczonej numerem 56, która do momentu wypadku zajmowała trzecie miejsce w klasie GTE Am.

- Na szczęście ominął marszali, a szczątki bolidu nie przebiły się poza bandę - zauważył komentujący na antenie Eurosportu Andrzej Mielczarek.

- To dla nich koniec wyścigu. Szkoda, bo mogli liczyć się w walce o podium - dodał.

Wyścig 24h Le Mans zakończy się w niedzielę, 12 czerwca o godzinie 16.00. Transmisja trwa na antenie Eurosportu 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.